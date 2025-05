Złe wiadomości dla seniorów. Te osoby nie dostaną "czternastki"

Sytuacja finansowa seniorów jest często nie do pozazdroszczenia. Ich warunki nieco polepszają wypłaty 13. i 14. emerytury. Zasady przyznawania obu świadczeń nie są jednakowe. Sprawia to, że nie każdy otrzyma w tym roku "czternastkę". Grono beneficjentów będzie mniejsze niż ostatnio, a wpływ na to ma waloryzacja.