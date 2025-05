Do 25 dnia każdego miesiąca należy uregulować opłaty abonamentowe za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych. Do drzwi Polaków zapukają kontrolerzy, a brak opłaty może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Choć temat abonamentu RTV wraca co roku, wzbudzając sporo emocji, to wciąż wiele osób go ignoruje. Tymczasem, zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, każda osoba posiadająca zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny ma obowiązek regularnie płacić abonament. W 2025 roku miesięczna opłata za telewizor i radio wynosi 27,30 zł, a za samo radio - 8,70 zł.

Opłatę należy wnieść z góry do 25. dnia miesiąca, za który jest należna. Osoby, które dokonają wpłaty za kilka miesięcy z góry, mogą skorzystać ze zniżek. Zgodnie z informacjami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), kwota roczna przy płatności z góry wynosi odpowiednio: 327,60 zł (radio i telewizor) lub 104,40 zł (tylko radio).

Kontrole w domach i firmach

Kontrolerzy Poczty Polskiej uprawnieni do sprawdzania rejestracji odbiorników odwiedzają nie tylko osoby prywatne, ale również przedsiębiorstwa i instytucje. Choć nie istnieje obowiązek wpuszczania kontrolera do domu, jego spostrzeżenia (np. obecność sprzętu w miejscu publicznym) mogą wystarczyć do wszczęcia procedury egzekucyjnej.

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika, nakładana jest kara w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty, czyli nawet 819 zł. Poczta Polska może również dochodzić zaległych należności za wcześniejsze miesiące. W razie braku płatności sprawa może zostać przekazana do urzędu skarbowego.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Nie każdy musi uregulować należność za korzystanie z radia lub telewizji. Obowiązek opłat nie dotyczy wszystkich. Zgodnie z przepisami, zwolnione są z nich m.in.:

osoby powyżej 75. roku życia

osoby z I grupą inwalidzką

emeryci po 60. roku życia, ze świadczeniem do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia

osoby niesłyszące lub niewidome

bezrobotni, renciści socjalni, kombatanci oraz inwalidzi wojenni

Aby skorzystać z prawa do zwolnienia, należy złożyć odpowiednie dokumenty w placówce Poczty Polskiej. Zwolnienie nie działa automatycznie, wymaga rejestracji i aktualizacji danych.

Co grozi za unikanie opłaty?

W przypadku braku rejestracji odbiornika lub niepłacenia należności, mimo posiadania sprzętu, Poczta Polska może nałożyć karę finansową, a następnie przekazać sprawę do urzędu skarbowego. W takiej sytuacji możliwe jest zajęcie środków z konta bankowego, emerytury, renty lub wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r., rejestracja odbiornika w ciągu 14 dni obowiązek, który powstaje w momencie jego nabycia - niekoniecznie używania.

