Ile gotówki trzeba mieć w domu na wypadek wojny? Eksperci podpowiadają

Gdyby dostęp do bankomatów i płatności elektronicznych został ograniczony, należy pamiętać, że nawet mając pieniądze, niekoniecznie będzie gdzie je wydać. W realiach konfliktu zbrojnego sklepy, stacje paliw czy banki - szczególnie te nienależące do polskich właścicieli - mogą po prostu nie działać lub funkcjonować tylko w ograniczonym zakresie.

Ile gotówki warto mieć w domu?

W sytuacji kryzysowej, takiej jak wojna, czy blackout energetyczny, dostęp do tzw. elektronicznej gotówki przestanie istnieć. Dlatego zaleca się posiadanie odpowiedniej rezerwy gotówkowej w domu. W takich krajach jak Holandia i Szwecja, banki centralne sugerują trzymanie od 170 do 500 euro, co ma wystarczyć na pokrycie trzytygodniowych potrzeb gospodarstwa domowego. W Polsce, choć brak jest oficjalnych wytycznych, specjaliści od finansów rekomendują posiadanie od 100 do 500 zł w gotówce.

Marcin Iwuć, znany ekonomista, podkreśla znaczenie posiadania tzw. funduszu ewakuacyjnego. Według niego warto przygotować rezerwę finansową, która pozwoli na utrzymanie się za granicą przez kilka miesięcy w przypadku konieczności ewakuacji. Taki fundusz powinien składać się z kilku tysięcy złotych w gotówce, z czego większość w twardych walutach, takich jak dolar, euro czy frank szwajcarski.

Dywersyfikacja oszczędności to klucz do bezpieczeństwa

Eksperci, tacy jak Maciej Samcik (Subiektywnie o finansach) zalecają dywersyfikację oszczędności jako sposób na zabezpieczenie finansów w niepewnych czasach. Oprócz trzymania części środków w gotówce, warto rozważyć inwestycje w różne aktywa, które mogą okazać się użyteczne w sytuacji zagrożenia, takie jak metale szlachetne, konta w zagranicznych bankach lub nieruchomości. Dywersyfikacja walutowa, czyli posiadanie różnych środków w różnych walutach, może również zwiększyć odporność finansową.

ZOBACZ: Nawet 5000 zł co miesiąc z ZUS. Od lipca nowe świadczenie dla seniorów

Sama decyzja o trzymaniu gotówki w domu to dopiero początek. Równie ważne jest jej odpowiednie przechowywanie. Warto zainwestować w niewielki sejf, najlepiej przymocowany do ściany lub podłogi i ukryty w mało oczywistym miejscu. Część pieniędzy można podzielić na kilka lokalizacji, by w czasie włamania nie stracić wszystkiego. Absolutnie kluczowa jest również całkowita dyskrecja, informowanie postronnych osób o posiadaniu gotówki w domu może przysporzyć więcej problemów niż korzyści.

Warto też mieć przygotowaną rezerwę w drobnych nominałach, w czasie poważnego kryzysu nikt nie będzie wydawał reszty ze stuzłotówki. Gotówka nie powinna być też jedynym zabezpieczeniem, równie istotne są zapasy żywności, wody, leków i środków higienicznych.

WIDEO: Ogłoszono szczegóły deregulacji. Rafał Brzoska proponuje zasadę "one in, two out" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl