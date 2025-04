Zgodnie z przyjętym 22 kwietnia przez rząd projektem, obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego zostanie przeniesiony z firm energetycznych na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS). Celem nowelizacji jest centralizacja zarządzania rezerwami oraz zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Dotychczas to przedsiębiorstwa energetyczne samodzielnie odpowiadały za magazynowanie zapasów strategicznych. Teraz ich rola się zmieni - będą miały obowiązek uiszczenia specjalnej opłaty gazowej, która zasili fundusz utworzony przy RARS i sfinansuje utrzymanie zapasów przez państwo.

Nowa opłata gazowa. Formalnie nie dla konsumenta, ale…

Choć nowa opłata ma nie być naliczana bezpośrednio gospodarstwom domowym, obejmie wszystkie firmy korzystające z usług przesyłu gazu ziemnego. To właśnie one będą musiały uiszczać dodatkową należność. Brakuje mechanizmu, który uniemożliwiałby przerzucenie tej opłaty na klientów końcowych. W praktyce oznacza to, że firmy, chcąc utrzymać swoje marże, mogą przenieść poniesione koszty na odbiorców.

ZOBACZ: Ile naprawdę wynosi emerytura w Polsce? ZUS podaje liczby

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, opłata ma być "neutralna" dla gospodarstw domowych. W rzeczywistości jednak operatorzy sieci przesyłowych mogą podnieść swoje taryfy. To w konsekwencji doprowadzi do wzrostu rachunków - choć nie bezpośrednio z tytułu nowej daniny.

Branża niepokoi się o koszty. Ile trzeba będzie zapłacić?

Jak dotąd nie podano dokładnych wyliczeń dotyczących wysokości nowej opłaty. Nie wiadomo również, jak duże będą realne wpływy do nowego funduszu zapasów strategicznych i w jakim tempie będą one rosły. Przedsiębiorcy energetyczni, którzy do tej pory samodzielnie finansowali rezerwy, podchodzą do nowelizacji z dużą ostrożnością.

ZOBACZ: Zostało kilka dni na rozliczenie PIT ze skarbówką. Spóźnienie słono kosztuje

Zmiany w ustawie wpisują się w szerszy kontekst - rosnące znaczenie bezpieczeństwa energetycznego po agresji Rosji na Ukrainę i zakłóceniach w dostawach surowców. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, podejmuje działania w celu wzmocnienia rezerw i dywersyfikacji źródeł dostaw gazu.

WIDEO: Na początek pakiet 120 ustaw. Premier o pakiecie deregulacji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl