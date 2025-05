Nowy papież to zaskoczenie? Ksiądz pokazał swoje notatki

Chociaż Robert Prevost nie był zdecydowanym faworytem, to niektórzy po cichu stawiali na jego zwycięstwo. Jedną z takich osób był ksiądz Andrzej Kobyliński, który tuż po ogłoszeniu nazwiska nowego papieża pokazał na antenie Polsat News swoje notatki. - Twierdziłem, że jeśli Pietro Parolin z powodów zdrowotnych nie będzie papieżem, to będzie nim Robert Prevost - powiedział.

Goście Przemysława Szubartowicza zgodzili się, że wybór Roberta Prevosta jako następcy papieża Franciszka nie jest zupełną niespodzianką.

Ksiądz pokazał swoje notatki

- To nie jest tak, że nie był rozważany jako papabile. On był ciągle w gronie tych 8-10 wymienianych - powiedział ks. Andrzej Kobyliński, który pokazał na antenie własnoręczne notatki, na których wyraźnie widać nazwisko amerykańskiego kardynała jako drugiego najpoważniejszego kandydata do objęcia tronu papieskiego.

- Zwyciężyła opcja centrowa, czyli mamy kandydata z frakcji umiarkowanie liberalnej, nie mamy skrajnego liberała i nie mamy reprezentanta grupy konserwatywnej. Sprawdziły się wszystkie diagnozy z ostatnich dni, że będzie wybrany kardynał z grupy środka, z tej grupy kurialnej, która liczyła w czasie tych spotkań przedwyborczych na 40-45 głosów - dodał.

- Udało się przekonać tej grupie także tych kardynałów-elektorów z tych skrajnych nurtów, żeby wybrać nowym papieżem kardynała środka, a takim jest kardynał Robert Prevost. Sprawdziły się te diagnozy, które mówiły o uspokojeniu, o kandydacie środka i nowym papieżu, który będzie bardzo dobrze znał Kurię Rzymską, żeby uporządkować Watykan, żeby po pontyfikacie papieża Franciszka wiele rzeczy powróciło do dawnego porządku, chociażby jeśli chodzi o mieszkanie papieża w Pałacu Apostolskim - podkreślił.

"Budowanie pomostów to będzie jego zadanie"

- Kardynał Prevost należy do zakonu św. Augustyna. Ma 69 lat i bardzo zróżnicowane doświadczenie duszpasterskie - przypomniał z kolei ojciec Stanisław Tasiemski.

Przedstawiając sylwetkę Leona XIV dominikanin przypomniał pontyfikat Leona XIII. - Leon XIII był papieżem, który upominał się o prawa robotników - dodał.

Przypomniał również encyklikę papieża Leona XIII "Rerum novarum", która została ogłoszona 15 maja 1891 i jest uważana za przełom w rzymskokatolickiej nauce społecznej. - Także do tego dziedzictwa pragnie odwołać się nowy papież - ocenił.

O. Tasiemski wyraził także nadzieję, że "nowy papież będzie wielkim świętym papieżem, jakiego potrzebują nasze czasy", a jego pontyfikat okazją, by "Kościół w Stanach Zjednoczonych rozwinął żagle i pokazał swoją wielką wartość światu".

Duchowny wskazał również najważniejsze zadania stojące przed następcą Św. Piotra. - Budowanie pomostów to będzie jego zadanie, w obrębie Kościoła, w obrębie chrześcijaństwa i w obrębie ludzkości, bo rodzaj ludzki potrzebuje jasnych znaków orientacji. Chcemy wiedzieć, dokąd iść, gdzie jest nadzieja - podkreślił.

Leon XIV wybrany. Pierwszy Amerykanin w historii

W czwartek drugiego dnia konklawe, po godzinie 18:00 wybrano 267. papieża. Po tym, jak na placu Świętego Piotra zabrzmiały dzwony, a z komina na Kaplicy Sykstyńskiej zaczął wydobywać się biały dym, wśród zgromadzonych w Watykanie wiernych zapanowała euforia.

Papieżem został kardynał Robert Prevost, który urodził się 14 września 1955 w Chicago. Jest augustianinem, doktorem prawa kanonicznego. Kardynałem jest od 2023, tego samego roku został członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego.

Decyzja w sprawie nowego papieża zapadła podczas konklawe, które rozpoczęło się w środę 7 maja. Uprawnionych do głosowania było 133 kardynałów z 71 krajów, którzy nie ukończyli 80. roku życia.

