Papież Leon XIV z balkonu bazyliki św. Piotra zwrócił się do zgromadzonych na placu wiernych. - Pokój niech będzie z wami wszystkimi - rozpoczął. - To jest pokój zmartwychwstałego Jezusa. Pokój, który rozbraja, który jest pokorny i wierny, pochodzi od Boga, który kocha nas wszystkich bezwarunkowo - przekazał papież.



- Bracia i siostry, to jest pierwsze pozdrowienie zmartwychwstałego Jezusa, dobrego pasterza, który oddał życie za owczarnię. Ja też pragnę, żeby to pozdrowienie pokoju weszło do waszych serc, sięgnęło do waszych rodzin - powiedział nowy papież.

- Pragnę podziękować wszystkim kardynałom, którzy wybrali mnie jako następcę Piotra, żebym razem z wami podążał jako zjednoczony Kościół dążąc do pokoju i sprawiedliwości, dążąc do tego, żebyśmy pracowali jako kobiety i mężczyźni wierni Chrystusowi, głosili ewangelię i byli misjonarzami - powiedział Leon XIV. Ojciec Święty podziękował swojemu poprzednikowi, papieżowi Franciszkowi.

Nowy papież Leon XIV. "Musimy, jako Kościół, budować mosty"

Biskup Rzymu podkreślił, że "Bóg nas wszystkich kocha, kocha was wszystkich i zło nie zwycięży". - Wszyscy jesteśmy w rękach Boga i dlatego bez lęku, zjednoczeni, trzymając się za ręce i prowadzeni przez Boga podążajmy razem. Jesteśmy uczniami Chrystusa - dodał.

Nowy biskup Rzymu powiedział, że świat potrzebuje światła Chrystusa. - Ludzkość potrzebuje go jako pomostu, by dotarł do niej Bóg i jego miłość. Pomóżcie nam i wy, i sobie nawzajem budować mosty przez dialog, spotkanie - jednocząc się, by być jednym ludem, zawsze w pokoju - prosił papież.

- Chcemy być Kościołem, który zawsze dąży do pokoju. Musimy razem jako Kościół misyjny budować mosty, prowadzić dialog, być Kościołem otwartym, przyjmując, tak jak ten plac, z szerokimi ramionami, wszystkich, którzy potrzebują nas i dialogu miłosierdzia - dodał.

- Dzisiaj w Dniu Matki Boskiej Pompejańskiej, naszej matki Maryi, która chce być blisko nas i z nami podążać, chciałbym razem z wami pomodlić się do niej. Pomódlmy się za tę nową misję, za cały Kościół i pokój na świecie. Poprośmy o tę szczególną łaskę Maryję, naszą matką - zaapelował papież, rozpoczynając modlitwę "Zdrowaś Maryjo".

Papież udzielił błogosławieństwa Urbi et orbi (miastu i światu). Papież zdecydował także o udzieleniu wiernym odpustu zupełnego.

Nowy papież wybrany. Biały dym w Watykanie, znamy imię



W czwartek drugiego dnia konklawe, po godzinie 18:00 wybrano 267. papieża. Po tym, jak na placu Świętego Piotra zabrzmiały dzwony, a z komina na Kaplicy Sykstyńskiej zaczął wydobywać się biały dym, wśród zgromadzonych w Watykanie wiernych zapanowała euforia.

Papieżem został kardynał Robert Prevost, który urodził się 14 września 1955 w Chicago. Jest augustianinem, doktorem prawa kanonicznego. Kardynałem jest od 2023, członek Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego od 2023.

Decyzja w sprawie nowego papieża zapadła podczas konklawe, które rozpoczęło się w środa 7 maja. Uprawnionych do głosowania było 133 kardynałów z 71 krajów, którzy nie ukończyli 80 roku życia.

Na konklawe obecnych było czterech kardynałów z Polski: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś.