Robert Prevost na czele Kościoła. Kim jest nowy papież?

Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost i przyjął imię Leon XIV. Jest on pierwszym biskupem Rzymu pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych. Posiada również drugie obywatelstwo - peruwiańskie, ponieważ to w tym kraju przez lata uczestniczył w misjach. Co jeszcze wiadomo o nowo wybranym papieżu?

W czwartek kardynał Robert Prevost został nowym papieżem i przyjął imię Leon XIV. Robert Prevost był zaliczany do szerokiego grona faworytów podczas konklawe, które trwało zaledwie jeden dzień.

Robert Prevost nowym papieżem. Urodził się w Chicago

Robert Prevost ma 69 lat. Urodził się 14 września 1955 roku w Chicago, w stanie Illinois. Pochodzi z rodziny o włoskich, francuskich i hiszpańskich korzeniach.

W 1977 roku wstąpił do Zakonu Świętego Augustyna (OSA) i złożył śluby wieczyste w 1981 roku. Studiował w Katolickiej Unii Teologicznej w Chicago, gdzie zdobył licencjat z teologii.

W wieku 27 lat zakon wysłał go do Rzymu na studia z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum). Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1982 roku.

W 1987 roku uzyskał doktorat na podstawie rozprawy pt. "Rola przeora lokalnego w Zakonie Świętego Augustyna". W tym samym roku został mianowany dyrektorem ds. powołań oraz misji w prowincji augustiańskiej "Matki Dobrej Rady" w Olympia Fields w USA.

Nowy papież spędził lata na misjach w Peru

W latach 1985–1998 pełnił różne funkcje misyjne w Peru, m.in. jako przełożony wspólnoty, dyrektor formacji, nauczyciel prawa kanonicznego oraz wikariusz sądowy w archidiecezji Trujillo.

W 1999 roku został wybrany prowincjałem prowincji "Matki Dobrej Rady" w Chicago. Po dwóch i pół roku kapituła generalna wybrała go przełożonym generalnym zakonu, a na tym stanowisku został potwierdzony ponownie podczas kapituły generalnej w 2007 roku.

W październiku 2013 roku powrócił do swojej prowincji (Chicago), gdzie był nauczycielem profesów oraz wikariuszem prowincjalnym - aż do 3 listopada 2014 roku, kiedy papież Franciszek mianował go administratorem apostolskim diecezji Chiclayo w Peru, wynosząc go jednocześnie do godności biskupa i przydzielając mu tytularną diecezję Sufar.

Święcenia biskupie przyjął 12 grudnia, w święto Matki Bożej z Guadalupe, w katedrze swojej diecezji. Posługę biskupa Chiclayo pełnił od 26 listopada 2015 roku. W marcu 2018 roku został drugim wiceprzewodniczącym Peruwiańskiej Konferencji Episkopatu.

Leon XIV nowym papieżem. Był kardynałem przez dwa lata

Kardynał Robert Francis Prevost został wyniesiony do godności kardynalskiej przez papieża Franciszka podczas konsystorza, który odbył się 30 września 2023 roku. Wówczas został mianowany kardynałem-diakonem kościoła tytularnego św. Moniki.

W październiku tego samego roku Franciszek powołał go do członkostwa w siedmiu dykasteriach, w tym Dykasterii ds. Ewangelizacji i Nauki Wiary.

6 lutego tego roku kardynał Prevost został zaliczony do grona kardynałów biskupów, a papież przyznał mu diecezję Albano. Kilka tygodni później przewodniczył modlitwie różańcowej na Placu św. Piotra, modląc się o zdrowie papieża Franciszka, który leczył się w rzymskiej Poliklinice Gemelli.

Nowy papież posiada obywatelstwo amerykańskie i peruwiańskie, co odzwierciedla jego głębokie zaangażowanie w posługę w Ameryce Łacińskiej. Jest również poliglotą - biegle posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim i francuskim.

Jego wybór jest postrzegany jako kontynuacja linii duszpasterskiej papieża Franciszka, z naciskiem na służbę ubogim i marginalizowanym społecznościom.

Nowy papież jest fanem tenisa

Kardynał Robert Prevost, który został wybrany na nowego papieża, jest zadeklarowanym fanem tenisa. - Uważam się za amatora tenisa - powiedział nowo wybrany papież w jednym z wywiadów dwa lata temu, co przypomniały m.in. argentyński dziennik "La Nacion" i francuski "Le Figaro".

- Odkąd opuściłem Peru, miałem niewiele okazji do gry, więc nie mogę się doczekać powrotu na korty - dodał Leon XIV, który ma długie doświadczenie posługi w tym kraju.

Jak przypomniano, w Watykanie jest kort tenisowy.

Leon XIV to kolejny papież, który jest fanem sportu. Jan Paweł II lubił piłkę nożną i kibicował Cracovii, do której sympatia zrodziła się podczas jego studiów w Krakowie. Jego następca Benedykt XVI całe życie kibicował Bayernowi Monachium.

Jorge Bergoglio, późniejszy papież Franciszek, który zmarł 21 kwietnia, pochodził z dzielnicy Flores w Buenos Aires. Był sympatykiem występującego w rodzimej ekstraklasie klubu San Lorenzo de Almagro, przez lata opłacał nawet składki członkowskie.