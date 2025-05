Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty zmian dotyczących lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie, którzy nie chcą lub nie mogą ćwiczyć na WF-ie w zamian mogą np. "wyrabiać kroki". - Jak ktoś nie był na matematyce, to nadgania zaległości. Jak ktoś nie był na WF-ie, to uważa, że jest po temacie. Tak nie powinno być - tłumaczy minister Barbara Nowacka.

Nowe rozwiązania są obecnie w fazie konsultacji. Ministerstwo chce, by dzieci i młodzież spędzali więcej czasu na świeżym powietrzu, a nieobecności na lekcjach wychowania fizycznego "były odrabiane".

- Bardzo często jest tak, że młodzież z różnych powodów w danym dniu nie ćwiczy. Na przykład dziewczynki z powodów menstruacyjnych - mówiła w "Graffiti" Barbara Nowacka.

- Zobaczymy, co wyjdzie z konsultacji. Jedną z rekomendacji jest to, że jeżeli uczeń mówi "dzisiaj nie ćwiczę, bo mnie brzuch boli", to nauczyciel spokojnie może mu powiedzieć "nie graj w koszykówkę, nie skacz w dal, ale zrób 10 tys. kroków". To też jest zastępowalne, nauczyciel ma takie narzędzia - dodała.

Rewolucja w lekcjach WF-u. "Niech lepiej robią kroki, niż siedzą na ławce"

Minister porównała lekcje wychowania fizycznego, do innych przedmiotów. - Jak ktoś nie był na matematyce, to nadgania zaległości. Jak ktoś nie był na WF-ie, to uważa, że jest po temacie. Tak nie powinno być - stwierdziła.

Prowadzący zapytał, czy takie rozwiązanie nie będzie "furtką, do łatwych wymówek", by nie ćwiczyć, a jedynie robić kroki z telefonem w ręku.

- Niech lepiej robią kroki, niż siedzą na ławce. To nie jest tak, że to będzie obligatoryjne. To będzie decyzja nauczyciela - podsumowała.