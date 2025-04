- Odwołaliśmy się najpierw do Trybunału Konstytucyjnego, ale skoro w Polsce jego wyroki nie są respektowane, to pozostało nam odwołanie do instytucji europejskich i ONZ - oświadczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Episkopat nie składa broni i zamierza poprosić międzynarodowe instytucje o rozsądzenie sporu ws. organizacji lekcji religii. Po drugiej stronie barykady stoi resort edukacji.