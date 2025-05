Na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu zamordowano kobietę. Ciężko ranny jest także ochroniarz. Jak podała policja,obie osoby siekierą zaatakował 22-letni student. Mężczyzna został zatrzymany.

- Jestem głęboko wstrząśnięta - powiedziała w "Graffiti" Barbara Nowacka. Minister edukacji złożyła kondolencje rodzinie zamordowanej oraz życzyła zdrowia rannemu mężczyźnie.

Warszawa. Atak siekierą na kampusie. "Widzimy narastającą agresję"

Ponadto zwróciła uwagę na kwestie zdrowia psychicznego Polaków. - Naprawdę państwo musi inwestować, wspierać i podejmować liczne działania - tłumaczyła.

- Druga rzecz to narastająca agresja. My nie wiemy dzisiaj nic na temat tego, co się wydarzyło, jakie były przyczyny. Ale widzimy kilka rzeczy. Widzimy wielki kryzys zdrowia psychicznego młodszych, starszych i osób w średnim wieku. Widzimy chyba wszyscy narastającą agresję i gdzieś klasa polityczna powinna się poważnie zastanowić nad językiem, który wychodzi z parlamentu, konferencji prasowych, wieców, stadionów. Pytanie, czy naprawdę w takim agresywnym społeczeństwie chcemy żyć - stwierdziła Barbara Nowacka.

Prowadzący Marcin Fijołek zwrócił uwagę, że takie brutalne ataki trudno przewidzieć. - Za mało wiemy, żeby to w tej chwili komentować - podsumowała minister.