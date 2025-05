"Habemus papam" - usłyszeli zgromadzeni na placu Świętego Piotra. Nowym papieżem został amerykański kardynał Robert Prevost, który przyjął imię Leon XIV. Za chwilę Ojciec Święty pojawi się na balkonie Bazyliki Świętego Piotra i wygłosi błogosławieństwo Urbi et Orbi (miasto i światu).

Kardynał Robert Prevost urodził się 14 września 1955 w Chicago. Jest augustianinem, doktorem prawa kanonicznego. Kardynałem jest od 2023, członek Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego od 2023. Kardynał przyjął imię Leon XIV i został 267. papieżem.

Decyzja w sprawie nowego papieża zapadła podczas konklawe, które rozpoczęło się w środa 7 maja. Uprawnionych do głosowania było 133 kardynałów z 71 krajów, którzy nie ukończyli 80 roku życia.

Na konklawe obecnych było czterech kardynałów z Polski: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś.

Watykan. "Habemus papam". Biały dym nad Kaplicą Sykstyńską

Sposób wyboru papieża jest zawsze niezwykle skomplikowany i przeprowadzany zgodnie z wielowiekową tradycją.

Do dnia konklawe wszyscy kardynałowie zameldowali się w Domu Świętej Marty, który na czas wyborów, stał się ich miejscem zamieszkania. Pokoje zajęli w drodze losowania przez kardynała kamerlinga Kevina Farrella. Ponieważ musieli być oni odcięci od świata zewnętrznego i informacji, osoby, które na co dzień mieszkają w Domu Świętej Marty (kapłani Kurii Rzymskiej) tymczasowo się wyprowadziły.

Główne przygotowania do konklawe rozpoczęły się 7 maja o godzinie 10:00. Rozpoczęła się wówczas msza św. Pro eligendo Romano Pontifice (o wybór papieża rzymskiego). Przewodniczył jej kardynał Giovanni Battista Re.

Później wszyscy udali się Kaplicy Sykstyńskiej, a o 16:30, śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych oraz hymn do Ducha Świętego "Veni Creator" weszli do miejsca głosowania. Kolejność oddawania głosów też była odgórnie ustalana.

Duchowni uprawnieni do głosowania musieli złożyć przysięgę dochowania tajemnicy i wiernego przestrzegania przepisów prawa kanonicznego dotyczących wyboru papieża. Dopiero po spełnieniu tych kościelnych procedur kardynałowie wyłonili nowego papieża.

Watykan. Wybór nowego papieża. Rekordowe konklawe

To było trzecie konklawe w ciągu ponad 20 lat. Poprzednie odbyły się w 2005 roku po śmierci Jana Pawła II i w 2013 roku po rezygnacji Benedykta XVI.

Pracom konklawe przewodniczył dotychczasowy sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin jako najstarszy pod względem nominacji kardynał-biskup uprawniony do udziału w wyborze papieża.