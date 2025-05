"W związku ze zbliżającymi się wyborami na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych zachęca do jak najliczniejszego w nich udziału tak, by w powszechny i odpowiedzialny sposób wskazać osobę godną tego politycznie ważnego stanowiska" - napisano w komunikacie Rady KEP ds. Społecznych, który pojawił się na oficjalnej stronie Episkopatu.

Duchowni wyjaśniają, że oświadczenie opublikowano z okazji rocznicy ogłoszenia przez Jana Pawła II encykliki Centesimus Annus oraz w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Polsce.

Wybory prezydenckie 2025. Kościół zachęca do głosowania

W opublikowanym na stronie KEP dokumencie biskupi apelują by "w powszechny i odpowiedzialny sposób wskazać osobę godną tego politycznie ważnego stanowiska".

"Katolicy, a także inne osoby, którym leży na sercu dobro Ojczyzny, powinni w swoim akcie wyborczym kierować się zasadami, które życie indywidualne i społeczne czynią godnym i szczęśliwym. Te zasady w swoim nauczaniu wskazywał św. Jan Paweł II" - czytamy w komunikacie.

Dodano, że , że "udział w wyborach jest nie tylko powinnością obywatelską, ale też obowiązkiem katolika i każdego zatroskanego o dobro wspólne".

KEP o wyborach. "Prawo do wzrastania pod sercem matki"

Autorzy dokumentu przekonują, że "pierwszym i podstawowym elementem systemu demokratycznego jest uznanie i poszanowanie godności każdego człowieka". Duchowni dodali, że "systemy polityczne, które negują godność osoby, najczęściej deformują istotę demokracji i przyczyniają się do tworzenia współczesnych totalitaryzmów".

Doprecyzowano, że "wśród podstawowych praw człowieka, na pierwszym miejscu papież wymienia prawo do życia, 'którego integralną częścią jest prawo do wzrastania pod sercem matki od chwili poczęcia'".

Przypomnijmy, że w wyborczym "Vademecum wyborczym katolika", które opublikowano w 2023 roku, dostojnicy kościelni napisali wprost, że osoby wierzące powinny głosować tylko na polityków szanujących życie "od poczęcia aż do naturalnej śmierci". Jest to nawiązanie do aborcji i eutanazji, którym Kościół się stanowczo sprzeciwia.

I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Ewentualną drugą turę zaplanowano natomiast na 1 czerwca.