Konklawe rozpocznie się o godzinie 16:30 - wtedy to 133 elektorów uroczyście wejdzie do Kaplicy Sykstyńskiej. Pierwsze głosowanie odbędzie się niedługo potem, a pierwszego dymu można spodziewać się około godziny 18.

Watykan. Rozpoczyna się konklawe

Przygotowania do konklawe zaczynają się w pierwszych dniach po śmierci papieża. Kardynałowie z całego świata zjeżdżają do Watykanu i biorą udział w kongregacjach - spotkaniach, na których omawiają nie tylko stan i przyszłość Kościoła, ale także swoje poglądy.

Do dnia konklawe wszyscy kardynałowie meldują się w Domu Świętej Marty, który na czas wyborów, staje się ich miejscem zamieszkania. Pokoje zajmują w drodze losowania przez kardynała kamerlinga Kevina Farrella. Ponieważ muszą być odcięci od świata zewnętrznego i informacji, osoby, które na co dzień mieszkają w Domu Świętej Marty (kapłani Kurii Rzymskiej) tymczasowo się wyprowadzają.

O godzinie 10:00 rozpocznie się Msza św. Pro eligendo Romano Pontifice (o wybór papieża rzymskiego). Przewodniczyć jej będzie kardynał Giovanni Battista Re. Później wszyscy udadzą się Kaplicy Sykstyńskiej, a o 16:30, śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych oraz hymn do Ducha Świętego "Veni Creator" wejdą do miejsca wyborów. Kolejność wejścia jest wyznaczona przez wiek elektorów.

Przysięga dochowania tajemnicy

Elektorzy muszą złożyć przysięgę dochowania tajemnicy i wiernego przestrzegania przepisów prawa kanonicznego dotyczących wyboru papieża. Po tym zaczyna się głosowanie. Na środę przewidziano tylko jedno, co oznacza, że zaraz po nim z komina wydobędzie się dym mówiący o przebiegu wyborów.

Jeśli 7 maja nie dojdzie do wyboru papieża kardynałowie będą prowadzić głosowania rano i wieczorem. Dym może się pojawić około południa, a później po godzinie 17:00, ale tylko w przypadku pozytywnego rozwiązania. Jeśli nie dojdzie do wyboru, to karty do głosowania będą palone raz - wieczorem.

Papież zostanie wybrany, jeśli jeden z elektorów uzyska co najmniej 2/3 głosów, czyli w tym przypadku 89. W ciągu ostatniego wieku konklawe nie trwało dłużej niż pięć dni. Zarówno w przypadku Benedykta XVI i Franciszka, wyboru dokonywano w drugim dniu.

Dodatkowe kontrole i patrole służb w całym Rzymie

Nie tylko Watykan, ale także Rzym jest przygotowany do konklawe. W stolicy Włoch jest więcej patroli policji, wojska i służb specjalnych. Osoby wchodzące na teren placu Św. Piotra są dodatkowo kontrolowane.

- Władze włoskie wzmocniły ochronę, jest dużo więcej policji, żandarmerii watykańskiej, wojska, służb bezpieczeństwa. Są dodatkowe kontrole, kontrole elektroniki wokół Watykanu - powiedziała dla Polsat News Mirella Bagdzińska, przewodniczka po Rzymie i Watykanie.

Przewodniczka dodała, że taka sytuacja ma miejsce od pogrzebu Franciszka, kiedy to do Włoch przyjechało niemal 200 delegacji z całego świata.

Ponieważ wybór nowego papieża nakłada się na Rok Jubileuszowy, Rzym jest przepełniony i nie ma co liczyć na miejsce noclegowe. Pełne są restauracje, sklepy i kawiarnie. Na placu Św. Piotra zgromadzony jest tłum, który czeka na biały dym nad Kaplicą Sykstyńską.