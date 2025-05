Od 5 maja 2025 roku w Polsce rozpocznie działalność nowy, kompleksowy program profilaktyczny, który ma na celu poprawę zdrowia Polaków poprzez wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych. Zastąpi on dotychczasowy program "Profilaktyka 40+" i obejmie szerszą grupę pacjentów. Co się zmieni w systemie? Kto dokładnie skorzysta na nowych zasadach?

System opieki zdrowotnej w Polsce przeszedł kolejny etap modernizacji. Z początkiem maja program "Profilaktyka 40+" przestanie obowiązywać. Zastąpi go szersza inicjatywa, która zapewni dostęp do badań diagnostycznych osobom w różnym wieku, w tym seniorom. Celem jest zwiększenie skuteczności wczesnego wykrywania chorób, co pozwoli na szybsze leczenie i lepszą jakość życia pacjentów.

Koniec programu "Profilaktyka 40+"

Dotychczasowy program "Profilaktyka 40+", działający od 2021 roku, był skierowany wyłącznie do osób po 40. roku życia. Jego celem była poprawa wykrywalności takich chorób jak cukrzyca, nadciśnienie czy schorzenia sercowo-naczyniowe.

I choć inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem, pojawiła się potrzeba rozszerzenia jej na inne grupy wiekowe oraz zwiększenia elastyczności w doborze badań. W odpowiedzi na te postulaty, resort zdrowia zdecydował o stworzeniu nowego programu obejmującego znacznie szersze grono pacjentów.

Na czym polega nowy program?

Nowy program będzie dostępny dla wszystkich dorosłych Polaków powyżej 20. roku życia. Udział w nim jest dobrowolny, a jego realizacja opiera się na szczegółowym wywiadzie zdrowotnym przeprowadzanym przez lekarza POZ. Wywiad pozwoli na indywidualne dopasowanie badań do:

wieku,

płci,

historii chorób,

stylu życia pacjenta.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w odróżnieniu od wcześniejszej edycji programu, badania profilaktyczne będzie można wykonywać regularnie:

osoby w wieku 20-49 lat co pięć lat,

osoby po 49. roku życia co trzy lata.

w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, pacjent będzie mógł częściej korzystać z badań profilaktycznych, zgodnie z indywidualną

oceną lekarza.

Kto skorzysta z nowych badań?

Choć program obejmuje wszystkich dorosłych, szczególną uwagę poświęcono osobom starszym, bardziej narażonym na rozwój chorób przewlekłych. Seniorzy, którzy mają trudności z samodzielnym dotarciem do przychodni, będą mogli skorzystać z konsultacji telemedycznych oraz uzyskać skierowanie na niezbędne badania bez wychodzenia z domu.

Udział w programie nie wymaga skierowania. Pacjent, który chce skorzystać z badań, może zgłosić się bezpośrednio do swojego lekarza rodzinnego lub umówić wizytę za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Placówki POZ otrzymają również dodatkowe środki na realizację programu.

Dlaczego profilaktyka jest tak ważna?

Choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy choroby serca, często rozwijają się bezobjawowo. Regularne badania profilaktyczne umożliwiają wczesne wykrycie zagrożeń zdrowotnych, a tym samym szybkie podjęcie leczenia.

