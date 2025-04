Nawet 5000 zł co miesiąc z ZUS. Od lipca nowe świadczenie dla seniorów

Od 1 lipca 2025 r. w Polsce wchodzi w życie nowe świadczenie dla seniorów - renta wdowia. Dzięki niej niektórzy emeryci mogą otrzymać ponad 5000 zł miesięcznie. To istotna zmiana w systemie świadczeń emerytalno-rentowych, umożliwiająca łączenie renty rodzinnej z własnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Jak to wygląda w praktyce?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wnioski o rentę wdowią można składać od 1 stycznia 2025 r. Aby otrzymać świadczenie od 1 lipca 2025 r., wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2025 r.

Wnioski złożone po tej dacie będą skutkować wypłatą świadczenia od miesiąca złożenia wniosku. W zależności od instytucji wypłacającej, dokumenty można składać w ZUS lub KRUS.

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to nowe świadczenie wprowadzone na podstawie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1243). Od 1 lipca 2025 r. umożliwia ono wdowom i wdowcom pobieranie jednocześnie renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz części własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego. Dotychczas możliwe było pobieranie tylko jednego z tych świadczeń.

Beneficjenci mają do wyboru dwa warianty:

100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia,

100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej.

Jednocześnie od 2027 r. drugie świadczenie (jego procent) wzrośnie z 15 do 25 proc., co bezpośrednio przełoży się na większe korzyści, dla które osób zakwalifikowały się do nowego świadczenia.

Aby ułatwić osobom starszym świadomy wybór wariantu, ZUS udostępni specjalny kalkulator online, który pomoże obliczyć, która z opcji będzie najkorzystniejsza. Uzyskane wyniki należy jednak traktować orientacyjnie. Istnieje również możliwość, aby to ZUS wybrał korzystniejszą opcję, dokonując wyliczeń na podstawie aktualnych danych.

Kto może skorzystać z nowego świadczenia?

Z renty wdowiej mogą skorzystać osoby spełniające określone warunki formalne. Przede wszystkim muszą osiągnąć wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Kolejny warunek to pozostawanie w związku małżeńskim ze zmarłym małżonkiem aż do jego śmierci. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi również nabyć prawo do renty rodzinnej, co możliwe jest nie wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Renta wdowia nie przysługuje, jeśli wdowa lub wdowiec zawarli nowy związek małżeński. Dodatkowo konieczne jest posiadanie prawa do własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Ilu seniorów złożyło wniosek o rentę wdowią?

Do 23 kwietnia 2025 r. ZUS otrzymał już ponad 712,5 tys. wniosków o rentę wdowią. Najwięcej zgłoszeń pochodzi z województwa śląskiego (89,3 tys.) oraz podlaskiego (18,3 tys.). 90 proc. wszystkich złożonych wniosków pochodzi od kobiet.

