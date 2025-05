Tuż po rozpoczęciu matur z języków obcych na poziomie podstawowym do sieci trafiły arkusze egzaminacyjne. Sprawę bada Centralna Komisja Egzaminacyjna - Nieprawidłowości będą zgłoszone do odpowiednich służb - powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski.

Po godzinie 11. zakończyły się obowiązkowe matury z języków obcych. Podobnie jak w poprzednich dniach doszło jednak do przecieku. Jeszcze w trakcie trwania egzaminu na popularnym portalu społecznościowym opublikowano zdjęcia arkusza.

Matura z j. angielskiego. Doszło do przecieku

Zdjęcia arkusza z języka angielskiego pojawiły się na portalu X kilka minut po godzinie dziewiątej. Szef CKE przyznał, że są to fotografie z tegorocznego egzaminu.

- Analizuję i ewentualne nieprawidłowości zgłoszę policji - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Interii Robert Zakrzewski.

- Na pierwszej stronie arkusza jest napisane, że materiał egzaminacyjny jest tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu. Po dziewiątej nie mam już wpływu na to, co się dzieje na salach egzaminacyjnych - wyjaśnił.

Dodał, że wniesienie na salę egzaminacyjną urządzenia telekomunikacyjnego, w tym telefonu, jest złamaniem prawa. Przyłapanie egzaminowanego na takim zachowaniu, może skutkować całkowitym anulowaniem egzaminu. Za przestrzeganie tej zasady odpowiada placówka, w której odbywają się matury.

Egzamin maturalny z języków obcych. Arkusze i odpowiedzi

Środowy egzamin maturalny rozpoczął się o godzinie dziewiątej. Maturzyści mieli 120 minut na napisanie go na poziomie podstawowym z języka obcego nowożytnego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

Środowe arkusze zostaną opublikowane przez CKE po południu. Zazwyczaj dzieje się to około godziny 14.