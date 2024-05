W przywięziennych szkołach w całej Polsce, podobnie jak w tych normalnych, trwają matury. Służba Więzienna poinformowała, że do egzaminu dojrzałości przystąpiło 24 tegorocznych absolwentów.

ZOBACZ: Matura 2024. Arkusze i rozwiązania z matematyki

Dodatkowo maturę zdaje jeden osadzony, który nie był uczniem szkoły przywięziennej, oraz jedna osoba, która poprawia egzamin z ubiegłego roku.

W tym roku najwięcej osadzonych zdaje maturę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku. - W CKU przy płockim więzieniu do egzaminu dojrzałości przystąpiło 10 osób, najwięcej ze wszystkich przywięziennych szkół. Zgłoszonych było 11 osób, ale jeden osadzony zrezygnował w ostatniej chwili - poinformowała Anna Krawczyńska ze Służby Więziennej.

Matura za kratami. "Motywacja jest różna"

Podczas gdy w szkołach matury piszą głównie nastolatkowie, w więzieniach średnia wieku jest znacznie wyższa. Najstarszy tegoroczny więzień-maturzysta ma 64 lata, a najmłodszy 30.

- Motywacja jest różna. Jedni zdają maturę dla dzieci, dla rodziny. Bo chcą się pochwalić, pokazać, że na coś ich stać, ale też zmotywować swej dzieci do nauki - powiedział Hubert Skrzyński, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku.

- Inni potrzebują odskoczni od więziennej nudy, jeszcze inni spędzili w więzieniu trochę życia i chcą zacząć od nowa - dodał.

ZOBACZ: Matura 2024. Egzamin z języka polskiego. Arkusze i rozwiązania

Matura daje taką szansę i chociaż na studia wybiorą się nieliczni, nie to jest najważniejsze. - Liceum zaczynało u nas 28 osób. Jedna trzecia dotarła do szczęśliwego końca i to już jest sukces. Teraz dziesięć osób zgłosiło się do matury i to jest według mnie absolutna petarda. Jeżeli połowa zda, będę przeszczęśliwy - twierdzi dyrektor.

Egzamin dojrzałości za kratami nie różni się od tego, który piszą absolwenci na wolności. Arkusze egzaminacyjne są takie same, jest komisja i taki sam czas na napisanie egzaminu.

Na zdjęciu opublikowanym przez SW widać, że coś jednak różni więźniów-maturzystów od maturzystów z wolności. Chodzi mianowicie o ich strój, który jest dużo mniej formalny niż zazwyczaj.