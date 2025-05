Środa to ostatni dzień matur na poziome podstawowym i jednocześnie dzień egzaminu z języka obcego nowożytnego. Maturzyści mieli do wyboru: język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski oraz język włoski. Egzamin zaczął się o 9:00 i potrwa do 11:00.

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego oraz dwóch ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Są to przedmioty obowiązkowe - oznacza to, że jeżeli uczeń nie uzyska wymaganej liczby punktów, nie zda matury.

Matura z języka obcego wygląda podobnie, jak matura z języka polskiego. W pierwszej części są zadania zamknięte i otwarte, sprawdzające nie tylko wiedzę, ale także czytanie ze zrozumieniem. Uczniowie muszą także wysłuchać wybranego tekstu, z którego także jest kilka zadań.

Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 i potrwa 120 minut, czyli do godziny 11:00.

Druga część to forma pisemna, za którą uzyskuje się od 80 do 130 punktów.

W 2024 zdawalność wyniosła 96 proc. Średni wynik to z kolei było 78 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Matura 2025. Zasady egzaminu dojrzałości

Uczniowie szkół średnich, którzy przystępują do matur muszą napisać trzy egzaminy na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego.

Muszą także przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Wyjątkiem są absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia. Jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika nie muszą podchodzić do jednego obowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Poza egzaminami pisemnymi są dwa ustne: z języka polskiego i z języka obcego. Aby zdać każdą maturę należy uzyskać co najmniej 30 proc.

Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do jego poprawy w sierpniu. Jeśli nie zdał więcej niż jednego przedmiotu musi poprawiać maturę w kolejnym roku.

