W środę rozpocznie się wyczekiwane konklawe, które wybierze następcę papieża Franciszka. Do Watykanu przybyło 133 kardynałów z 71 krajów. To rekordowa liczba elektorów. Wybór głowy Kościoła, do którego należy 1,4 miliarda ludzi budzi olbrzymie zainteresowanie na całym świecie.

Wierni są ciekawi nie tylko nazwiska kardynała, który zostanie wybrany na papieża, ale też imieniem, które zostanie wybrane przez nową głowę Kościoła Katolickiego.

ZOBACZ: Rozpoczyna się konklawe w Watykanie. Wieczorem pojawi się dym

Franciszek mógł zdradzić imię nowego papieża

Kiedy we wrześniu 2023 roku podczas lotu z Mongolii do Rzymu papież Franciszek został zapytany w samolocie przez dziennikarzy o to, czy odwiedzi Wietnam, odparł: "Jeśli ja nie pojadę, to na pewno pojedzie Jan XXIV".

Pojawiły się zatem spekulacje, czy następca Franciszka mógłby przyjąć imię Jan.

Nowy biskup Rzymu zaraz po dokonanym wyborze na konklawe musi odpowiedzieć na zadane po łacinie pytanie: "Quo nomine vis vocari?" (Jakim imieniem chcesz być nazywany?).

ZOBACZ: Nieznany wywiad papieża Franciszka. Watykan publikuje nagranie

Watykaniści i eksperci od tematyki kościelnej są przekonani o tym, że najmniej prawdopodobny jest wybór przez 267. papieża imienia Franciszek II.

Papieże w przeszłości wybierali najczęściej imiona: Pius, Grzegorz, Jan, Benedykt, Innocenty, Leon i Klemens. Nie wyklucza się, że nowy papież przyjmie jedno z nich.

Nowy papież może zdecydować się na "nowe" imię

W spisie imion papieży brakuje na przykład Józefa, Jakuba, Andrzeja i Łukasza, a żaden biskup Rzymu nie zdecydował się na imię Piotr, czyli pierwszego papieża - odnotował portal Vatican News.

Przypomina jednocześnie, że w historii Kościoła Jan Paweł I, wybrany w sierpniu 1978 roku jako pierwszy wybrał podwójne imię. Nawiązał w ten sposób do swoich dwóch poprzedników: Jana XXIII i Pawła VI.

Niespełna dwa miesiące później, po następnym konklawe kardynał Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II.

ZOBACZ: Watykan odcina świat. Konklawe w całkowitej ciszy cyfrowej

Taka decyzja jest znakiem woli kontynuacji. Tak było w 2005 roku, gdy Joseph Ratzinger przyjął imię Benedykta XVI nawiązując do postaci Benedykta XV, który stał na czele Kościoła w latach pierwszej wojny światowej.