Watykan opublikował dotąd nieznany wywiad z papieżem Franciszkiem, nagrany w 2021 roku. Ojciec Święty dzieli się w nim refleksjami na temat fragmentów Ewangelii z udziałem św. Piotra, a także mówi o swojej papieskiej posłudze. - Czuję, że Pan mi towarzyszy, że to On wybiera, że to On rozpoczął tę historię - wyznał.

Jak informuje Vatican News, nieznany dotąd wywiad z papieżem Franciszkiem został nagrany przez Noela Diaza, założyciela stowarzyszenia El Sembrador, Nueva Evangelización (Siewca, Nowa Ewangelizacja), które zajmuje promocją nauki Kościoła w mediach.

Podczas rozmowy Franciszek rozważał różne ewangeliczne sceny dotyczące św. Piotra, między innymi tę, kiedy Jezus zaczyna mówić o swojej nadchodzącej męce i śmierci, a Piotr protestuje, nie mogąc zrozumieć, dlaczego musi przejść taką drogę.

ZOBACZ: Kardynał przypomniał słowa papieża. Brawa na placu Świętego Piotra

- Również nam, papieżom, Jezus, jeśli niekiedy oddalamy się od Jego planu zbawienia, mówi: 'To nie jest moja droga, to droga szatana'. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy grzesznikami i możemy się oddalić - skomentował Franciszek papież.

Ojciec Święty wyjaśnił, że chodzi tu o sytuacje, kiedy pokłada się nadzieję nie w objawieniu Ojca ani w powołaniu przez Jezusa, lecz w innych środkach, na przykład w pieniądzach. - To są siły piekła, nie są to siły objawienia Ojca - podkreślił.

Nieznany wywiad papieża Franciszka. Nazwał św. Piotra "plotkarzem"

Inną przywołaną przez papieża Franciszka sceną jest ta, gdy zmartwychwstały Jezus trzykrotnie pyta Piotra: "Piotrze, czy miłujesz mnie?" i trzy razy nakazuje mu: "Paś owce moje" i zapowiada jego męczeństwo. Zauważając Jana, wiedziony ciekawością apostoł, próbuje się również dowiedzieć o jego przyszłych losach.

- To jest plotkarski Piotr, który zapomina o tym, co powiedział mu Pan, i plotkuje o innych. Tacy właśnie jesteśmy, ale Pan troszczy się o nas w swojej mocy, nawet gdy musimy stawić czoła męczeństwu, wspiera nas swoją ręką - stwierdził Ojciec Święty.

W dalszej części rozmowy Franciszek wspomniał o współczesnych męczennikach.

The late Pope Francis appears in this newly-released interview with the ESNE television network, urging the Church to bear witness to the point of martyrdom. pic.twitter.com/2R6Bc8bwoI — Vatican News (@VaticanNews) May 2, 2025

- Męczennicy chrześcijańscy, męczennicy, którzy tylko dlatego, że są chrześcijanami, są ścinani, wyznając przy tym Jezusa. Męczennicy, którzy są w więzieniu za to, że wyznają Jezusa. To są nasi bracia. To jest Kościół męczenników. To ten Kościół triumfuje, a nie Kościół, który ma pieniądze w banku - podkreślił.

Papież Franciszek o swojej posłudze. "Czuję, że Pan mi towarzyszy"

Franciszek podkreślił również, że Jezus zawsze powołuje swoich kapłanów spośród ludu. - Gdyby Piotr zapomniał o swych korzeniach, zdradziłby plan Jezusa, stworzyłby elitę. Nie, pasterz musi być z owcami. (…) Jezus namaszcza biskupa, kapłana, aby był pasterzem, a nie po to, by go awansować, aby był szefem urzędu - tłumaczył.

ZOBACZ: Przygotowania do konklawe w Watykanie. Strażacy na dachu Kaplicy Sykstyńskiej

Mówiąc o swojej posłudze, powiedział: Czuję, że Pan mi towarzyszy, że to On wybiera, że to On rozpoczął tę historię. To On ją rozpoczął, to On mnie zaprosił, to On mi towarzyszy. - I pomimo mojej niewierności, ponieważ jestem grzesznikiem jak Piotr, On mnie nie opuszcza. Czuję więc, że troszczy się o mnie - dodał.