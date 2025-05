Zełenski uderzył w rząd Węgier. "Próbują manipulować całą Europą"

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w staraniach o akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej ktoś "próbuje manipulować całą Europą". Prezydent Ukrainy odniósł się w ten sposób do słów premiera Węgier Viktora Orbana, który napisał w mediach społecznościowych, że "nie ma przystąpienia Ukrainy do UE bez Węgier".