- Jeśli pan Zełenski uważa, że jego okrzyki zmuszą zagraniczne delegacje do nieprzyjeżdżania, to jest w głębokim błędzie - oświadczył w niedzielę premier Słowacji Robert Fico, komentując ostatnie słowa prezydenta Ukrainy na temat parady w Moskwie. - Dla mnie to są rzeczy nie do przyjęcia - dodał szef słowackiego rządu, uważany za jednego z nielicznych sojuszników Putina w Europie.