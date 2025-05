- Mamy wystarczająco dużo sił i zasobów, aby doprowadzić to, co zaczęło się w 2022 r., do końca z wynikiem, którego Rosja potrzebuje - powiedział Władimir Putin, zaprzeczając rzekomemu zamiarowi użycia broni jądrowej w Ukrainie. Stwierdził także, Kreml jest "nieustannie prowokowany" przez Zachód i Ukrainę.