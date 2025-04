Sejm uchwalił w czwartek ustawę zobowiązującą deweloperów do podawania cen mieszkań - od początku sprzedaży do jej zakończenia. Za projektem autorstwa Polski 2050 zagłosowało 418 posłów - zarówno z obozu rządowego, jak i opozycji. Co więcej, nikt nie był przeciw, a wstrzymało się jedynie dwóch parlamentarzystów Konfederacji.