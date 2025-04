Eksperci zalecają pranie nowo zakupionych ubrań przed ich założeniem - zwłaszcza jeśli pochodzą one ze sklepu z używaną odzieżą.

O tym, że warto przestrzegać tej zasady, przekonał się na własnej skórze pewien mężczyzna, który zaraził się nieprzyjemną infekcją... skóry.

ZOBACZ: Dziwne ślady na skórze i pościeli? Mogą sygnalizować obecność pasożytów

W nagraniu opublikowanym na TikToku wyjaśnił, że chodzi o mięczaka zakaźnego, czyli wirusową infekcję, która objawia się zmianami na skórze o charakterze twardych guzków.

Mężczyzna twierdzi, że złapał wirusa nosząc ubrania z second-handu, których nie prał po kupieniu.

Nosił używane ubrania. Szybko tego pożałował

O tym, że jest to możliwe poinformował w rozmowie z "New York Post" dr Charles Puza, dermatolog z Nowego Jorku, który podkreślił, że ubrania zawsze trzeba prać po kupieniu. Zwłaszcza te ze sklepów z używaną odzieżą i popularnych platform sprzedażowych.

Tym bardziej że mięczak zakaźny nie jest jedyną chorobą skóry, którą można się zarazić, nosząc ubrania prosto ze sklepu. Inna tego typu infekcja to grzybica - przypominają amerykańskie media.

ZOBACZ: Seniorze, uważaj na te owoce i warzywa. Są najbardziej toksyczne

Na potrzebę prania nowych ubrań zwraca również uwagę chemiczka Sylwia Panek. "Nowe ubrania, zanim do was dotarły zazwyczaj przeszły przez setki, rąk i przepłynęły tysiące kilometrów w kontenerach (mówię tu o odzieży produkowanej w Azji). Nie dość, że w tych ubraniach mogą się kryć różne mikroby, to zawierają one również różne substancje będące pozostałościami po procesie produkcyjnym" - napisała na swoim Instagramie.

"Nowe rzeczy można namoczyć przed pierwszym praniem w wodzie z octem lub kwaskiem cytrynowym. Dałabym mniej więcej szklankę octu na litr wody, a po godzinie namaczania do pralki na normalne pranie. Ewentualnie możecie włączyć podwójne płukanie, ale nigdy nie dawajcie do niego sklepowych płynów do płukania, bo te spowodują gorsze oczyszczanie tkanin" - dodała.

WIDEO: Franciszka pożegnają biedni i więźniowie. Włoskie media o szczegółach uroczystości Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ sgo / Polsatnews.pl