Dziwne ślady na skórze i pościeli? Mogą sygnalizować obecność pasożytów

Poranne swędzące ślady na skórze, układające się w rzędy lub skupiska, plamki krwi na pościeli oraz czarne kropki mogą wskazywać na obecność pluskiew w domu. Te niewielkie pasożyty długo pozostają niezauważone, a ich obecność wiąże się nie tylko z uciążliwymi objawami skórnymi, lecz także z trudnym do wyeliminowania problemem. Po czym rozpoznać pluskwy i jak skutecznie się ich pozbyć?

Pluskwy nie pojawiają się same z siebie - zawsze muszą zostać przyniesione do mieszkania. Często trafiają tam wraz z bagażem po pobycie w hotelach, hostelach czy pensjonatach. Mogą również przedostawać się na ubraniach, torbach, a nawet wędrować między mieszkaniami w blokach.

Innym źródłem są używane meble, zwłaszcza materace, kanapy i tapicerowane krzesła. Niekiedy pasożyty można spotkać także w transporcie publicznym, skąd mogą zostać przypadkowo przeniesione do domu.

Jak wyglądają pluskwy domowe?

Pluskwa domowa to niewielki, spłaszczony owad o brązowym kolorze. Dorosłe osobniki osiągają długość od 5 do 7 mm, ale po pobraniu krwi ich ciało zaokrągla się i przybiera czerwonawy odcień. Larwy są znacznie mniejsze i niemal przezroczyste, co sprawia, że trudno je zauważyć.

Najczęściej ukrywają się w szczelinach mebli, za listwami przypodłogowymi, w zagłębieniach materacy oraz pod tapetami. Są aktywne głównie nocą, a to dodatkowo utrudnia ich wykrycie. Często dostrzega się je przypadkiem, np. podczas wieczornego oglądania telewizji przy przygaszonym świetle.

Jednym z pierwszych objawów ich obecności są swędzące ślady po ukąszeniach. Najczęściej występują one w formie kilku ugryzień ułożonych liniowo lub w skupiskach, zwykle na rękach, nogach i plecach.

W pobliżu miejsc bytowania pasożytów często pojawiają się drobne plamki krwi na pościeli oraz czarne kropki, które są ich odchodami. Dodatkowym sygnałem może być obecność przezroczystych wylinek pozostawionych po linieniu. Oprócz tego w pomieszczeniu może unosić się charakterystyczny, słodkawy zapach.

Czy ukąszenia pluskiew są groźne dla zdrowia?

Insekty same w sobie nie przenoszą chorób, jednak mogą wywoływać silne reakcje alergiczne, zwłaszcza u osób o wrażliwej skórze. Intensywne swędzenie prowadzi do rozdrapywania zmian skórnych. To zwiększa ryzyko infekcji.

Długotrwała ekspozycja na ukąszenia może również powodować bezsenność i stres. W skrajnych przypadkach osoby dotknięte infestacją doświadczają objawów psychosomatycznych, takich jak przewlekłe uczucie swędzenia czy niepokój.

Jak odstraszyć pluskwy i zapobiec ich pojawieniu się w domu?

Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się pluskiew, należy regularnie odkurzać materace, czyścić tapicerowane meble oraz prać pościel w wysokiej temperaturze. Po powrocie z podróży warto dokładnie sprawdzić bagaż i wyprać ubrania, nawet jeśli nie były noszone. Dodatkową ochronę może zapewnić stosowanie specjalnych pokrowców na materace, które ograniczają możliwość zasiedlenia łóżka przez pasożyty.

W przypadku pojawienia się pluskiew ważne jest szybkie działanie. Na początkowym etapie można zastosować domowe metody, takie jak para wodna o wysokiej temperaturze lub środki owadobójcze dostępne w sklepach. Jednak gdy problem staje się poważniejszy, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej, która skutecznie zwalczy pluskwy za pomocą środków chemicznych lub zamgławiania termicznego.

red. / polsatnews.pl