Owoce i warzywa uznaje się za fundament zdrowego odżywiania. Niestety, niektóre z nich mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia - zwłaszcza dla seniorów. Amerykańska organizacja Environmental Working Group (EWG) jak co roku opublikowała raport wskazujący, które produkty zawierają najwięcej pozostałości pestycydów.

Pestycydy to substancje chemiczne stosowane w rolnictwie w celu ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami. Choć ich zadaniem jest zwiększenie plonów i zapewnienie bezpieczeństwa żywności, pozostałości tych związków mogą utrzymywać się na owocach i warzywach nawet po umyciu. Mają też tendencję do kumulowania się w organizmie, a to może negatywnie wpływać na zdrowie.

Organizmy starszych osób są bardziej podatne na toksyny, dlatego problem ten ma dla nich szczególne znaczenie. Obecność wysokich stężeń pestycydów w tkankach wiązana jest z rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, zaburzeniami hormonalnymi oraz osłabieniem układu odpornościowego. Dlatego warto zwracać uwagę na pochodzenie produktów spożywanych na co dzień.

"Brudna dwunastka". Te produkty zawierają najwięcej pestycydów

Environmental Working Group od lat publikuje tzw. Dirty Dozen - listę warzyw i owoców, które według analiz zawierają najwyższe poziomy pozostałości pestycydów. Dane z 2024 roku oparto na ponad 46 tys. próbek warzyw i owoców przebadanych przez amerykański Departament Rolnictwa oraz Agencję ds. Żywności i Leków.

Na liście znalazły się (w zaprezentowanej kolejności):

truskawki, szpinak, jarmuż, kapusta włoska i musztardowa, winogrona, brzoskwinie, gruszki, nektarynki, jabłka, papryka słodka i ostra. wiśnie, borówki, fasolka szparagowa.

To lista najbardziej niebezpiecznych warzyw dla seniorów

Wiele z tych produktów trudno dokładnie oczyścić, a ich delikatna struktura utrudnia skuteczne usuwanie pestycydów. W przypadku liściastych warzyw, takich jak szpinak czy jarmuż, pozostałości środków chemicznych mogą okazać się niemal niemożliwe do usunięcia.

Większe ryzyko dla seniorów

Osoby starsze są bardziej podatne na działanie substancji toksycznych ze względu na spowolniony metabolizm i częściej występujące schorzenia przewlekłe.

Spożywanie produktów z wysoką zawartością pestycydów może pogarszać stan zdrowia i prowadzić do długofalowych konsekwencji, nawet przy niewielkich, ale regularnych dawkach.

Jak ograniczyć ryzyko?

Chociaż całkowite unikanie pestycydów w diecie może być trudne, istnieje kilka sposobów na zmniejszenie ryzyka. Po pierwsze należy dokładnie myć warzywa i owoce pod bieżącą wodą (z użyciem szczoteczki lub specjalnych płynów do mycia żywności).

Te, które na to pozwalają, warto obrać ze skórki. Choć usuwa się w ten sposób znaczną część składników odżywczych, pozwoli to zmniejszyć ilość spożywanych chemikaliów.

Ryzyko kontaktu z pestycydami ogranicza również wybieranie produktów ekologicznych, a także sezonowych i lokalnych. Takie owoce i warzywa zwykle wymagają mniejszej ilości środków chemicznych niż produkty importowane.

