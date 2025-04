Ruszyły kontrole policji. Te dwa przedmioty muszą być w każdym aucie

Zbliżająca się majówka to czas intensywnych wyjazdów i większego ruchu na drogach. Przed dłuższą podróżą warto nie tylko zaplanować trasę, lecz także sprawdzić, czy samochód jest właściwie wyposażony. Brak obowiązkowego trójkąta ostrzegawczego lub gaśnicy może poważnymi problemami.

Bez trójkąta nie ruszaj w drogę. Oto co mówią przepisy

Obowiązek posiadania tych przedmiotów reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Paragraf 11 tego dokumentu określa, że kierowca musi posiadać "trójkąt do ustawiania na drodze, przeznaczony do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu". To nie tylko kwestia zgodności z prawem, ale również element podstawowego bezpieczeństwa. Ustawienie trójkąta w odpowiedniej odległości pozwala innym uczestnikom ruchu odpowiednio zareagować.

Trójkąt nie może być ustawiony w dowolnym miejscu. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (art. 50), powinien znajdować się 100 metrów za pojazdem na autostradach i drogach ekspresowych, 30-50 metrów poza obszarem zabudowanym oraz bezpośrednio za pojazdem lub na nim w obszarze zabudowanym. Niezastosowanie się do tego przepisu grozi mandatem w wysokości 300 zł oraz jednym punktem karnym.

Gaśnica. Niezbędna w podróży autem

Kierowca powinien posiadać również "gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia" - głosi rozporządzenie. Przechowywanie jej pod bagażami może uniemożliwić szybki dostęp w sytuacji zagrożenia. Zaleca się umieszczenie jej w schowku lub innym łatwo dostępnym miejscu. Przepisy nie określają terminu ważności gaśnicy, jednak brak jej sprawności może utrudnić opanowanie awaryjnej sytuacji.

W przypadku obu wymaganych przedmiotów to użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za ich brak. Przed podróżą warto sprawdzić, czy w wynajętym lub pożyczonym samochodzie znajduje się zarówno trójkąt ostrzegawczy, jak i gaśnica. W przeciwnym razie podczas kontroli drogowej może zostać nałożony mandat w wysokości nawet 500 zł. Wzmożone kontrole drogowe w sezonie sprzyjają wykrywaniu takich uchybień.

Nieobowiązkowe, ale potrzebne. Co warto mieć w aucie?

Nie wszystkie elementy wyposażenia pojazdu są regulowane przepisami, jednak wiele z nich może okazać się istotna w sytuacjach awaryjnych. Przykładem jest apteczka - formalnie nieobowiązkowa (ale za brak udzielenia pomocy poszkodowanemu grozi nawet 3 lata więzienia), lecz w praktyce niezwykle przydatna. W razie wypadku lub nagłego zdarzenia drogowego nawet podstawowe środki opatrunkowe mogą zapewnić minimum pomocy przed przyjazdem służb ratunkowych.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa dobrze jest wozić ze sobą także inne akcesoria, które ułatwiają radzenie sobie w trudniejszych warunkach. Warto mieć pod ręką zapasowe żarówki, kamizelkę odblaskową, linkę holowniczą czy latarkę. W wielu sytuacjach okazują się niezastąpione - szczególnie podczas dłuższych tras, w nocy lub w czasie niesprzyjającej pogody.

