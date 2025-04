Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF) w oficjalnym komunikacie przestrzega przed nowym pomysłem cyberprzestępców, dotyczącym nowej inicjatywy emerytalnej, która dzięki inwestycjom w łatwy sposób może pomnożyć kapitał. Tego typu oferty, choć pozornie atrakcyjne, budzą uzasadnione wątpliwości.

Wiadomość z ZUS? Uważaj, to może być pułapka

W ostatnich tygodniach wiele osób otrzymało wiadomość e-mail lub SMS wyglądającą na oficjalną korespondencję z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nadawca informował o możliwości skorzystania z "inwestycji emerytalnych" lub "zwiększenia świadczeń" za pomocą specjalnej platformy.

Do wiadomości dołączony był link kierujący do fałszywej strony, łudząco przypominającej oficjalny serwis ZUS. Kliknięcie w ten link może prowadzić do wycieku danych, kradzieży tożsamości, a w konsekwencji - do utraty oszczędności.

Przestępcy bazują na zaufaniu do instytucji publicznych oraz braku cyfrowej czujności. Stosują technikę phishingu, czyli podszywają się pod znane instytucje w celu wyłudzenia danych. Fałszywa strona zawiera formularz, w którym należy podać PESEL, dane konta bankowego czy numer telefonu.

Często pojawia się także tzw. panel inwestora, który symuluje zyski, by zachęcić do dalszych wpłat. W rzeczywistości wszystkie środki trafiają bezpośrednio do przestępców i w wielu przypadkach są nie do odzyskania.

Dlaczego seniorzy są głównym celem?

Osoby starsze stanowią łatwy cel - często są ufne, mniej obeznane z technologią i nieświadome zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. Dodatkowo, zainteresowanie informacjami dotyczącymi świadczeń emerytalnych sprawia, że łatwiej dają wiarę fałszywym ofertom.

Przestępcy bez skrupułów wykorzystują ten fakt, tworząc narrację o "bezpiecznym pomnażaniu emerytury". To emocjonalna pułapka, która nierzadko kończy się dramatycznymi stratami finansowymi.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wielokrotnie ostrzegał przed tego typu atakami. ZUS nie wysyła wiadomości z linkami do inwestycji ani nie prosi o podanie danych przez e-mail lub SMS. Na oficjalnej stronie instytucji regularnie publikowane są komunikaty ostrzegające przed fałszywymi wiadomościami. W przypadku otrzymania podejrzanej korespondencji nie należy klikać w żadne linki, a niezwłocznie skontaktować się z ZUS lub zgłosić sprawę do CERT Polska.

Cyberprzestępczość rośnie w siłę

Z roku na rok liczba cyberataków wzrasta. Według raportu CERT Polska, w 2023 roku zgłoszono ponad 39 tysięcy incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. To o 34 proc. więcej niż rok wcześniej.

Coraz częściej celem ataków są osoby prywatne, a nie tylko firmy i instytucje. Przestępcy udoskonalają swoje metody, wykorzystując sztuczną inteligencję, deepfake oraz coraz bardziej wiarygodne scenariusze ataków.

W obliczu rosnących zagrożeń ogromne znaczenie ma edukowanie społeczeństwa, szczególnie osób starszych oraz szybka reakcja na każdą podejrzaną sytuację.

