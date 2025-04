Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podsumował 2024 rok. Z przedstawionych analiz wynika, że emerytów w Polsce jest coraz więcej. Z roku na rok otrzymują oni coraz wyższe przelewy z ZUS.

Emerytury 2024. Więcej uprawnionych, wyższe nakłady

Jedną z kluczowych informacji jest zauważalny wzrost przeciętnego świadczenia emerytalno-rentowego w ubiegłym roku. Kwota 3735,34 zł oznacza skok o 14,2 proc. względem 2023 r. (wówczas było to 3311,61 zł brutto). Jak wskazano, główny wpływ na ten wynik miała marcowa waloryzacja na poziomie 12,12 proc. Zaowocowało to zwiększeniem miesięcznych nakładów na ten cel o około 3,2 mld zł.

Środki te trafiały na konta niemal ośmiu milionów osób. Emeryci stanowili 6,3 mln z nich, co oznacza, że liczba ta wzrosła rok do roku o 113,4 tys. Osoby, które dołączyły do tego grona w 2024 r., uzyskiwały prawo do świadczenia w średniej wysokości 3722,04 zł miesięcznie.

ZUS poinformował ponadto, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych pozostaje w dobrej kondycji finansowej. Aż 88,3 proc. jego wydatków stanowiły środki przeznaczone na emerytury i renty. Było to 369 mld zł, czyli o 15,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Prognozy na 2025 rok. Jak będzie wyglądała emerytura?

Trend ten ma zostać utrzymany również w 2025 roku, jednak pojawia się pytanie o jego skalę. Warto przypomnieć, że od 1 marca 2025 r. świadczenia wzrosły o 5,5 proc. W przypadku minimalnych wypłat oznaczało to podwyżkę o około 100 zł - do poziomu 1878,91 zł.

Jak w poprzednich latach, seniorzy mogą również liczyć na dwie dodatkowe wypłaty: trzynastą i czternastą emeryturę. Na ten cel ma zostać przeznaczone ponad 30 mld zł.

Wzrost liczby ubezpieczonych i wydatków na świadczenia chorobowe

Z opublikowanych danych wynika również, że wzrosła liczba osób opłacających składki. Było ich 16,27 mln, czyli o 5,8 tys. więcej niż rok wcześniej. Zdecydowaną większość stanowili pracownicy (ponad 71 proc.). Po raz kolejny odnotowano wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców.

Obecnie jest ich niemal 1,2 mln, czyli o prawie 70 tys. więcej niż w 2023 r. W tej grupie dominują obywatele Ukrainy (ponad 785 tys. osób). Drugą najliczniejszą grupą są Białorusini (niecałe 135 tys. zgłoszonych). Łącznie te dwie narodowości stanowią ponad trzy czwarte wszystkich cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym w Polsce.

Poinformowano również o innych wydatkach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak się okazuje, w 2024 r. prawie połowę z nich stanowiły zasiłki chorobowe. Z tytułu L4 nadano przelewy na łączną sumę 18,3 mld zł, co oznacza wzrost o 16,5 proc.

