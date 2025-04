Człowiek prezydenta chwali Trzaskowskiego. "Najzdolniejszy z PO"

Głównym tematem wtorkowego wydania "Graffiti" była debata zorganizowana przez "Super Express", podczas której zaprezentowali się wszyscy kandydaci na prezydenta.

- W takim starciu tylko może stracić lider. Ciężko Rafałowi Trzaskowskiemu coś takiego wygrać, natomiast można zawsze przegrać. Warto pamiętać, że to pierwsza debata jest najbardziej oglądana, (...) a to właśnie wtedy Karol Nawrocki zapewnił sobie wejście do II tury - powiedział Marcin Mastalerek.

Wybory prezydenckie i flaga Polski na debacie. "To wyraz frustracji"

Szef gabinetu prezydenta był pytany przez Marcina Fijołka o flagę, którą właśnie w Końskich zostawił kandydata PiS. Podczas wtorkowego starcia wystąpił z nią Rafał Trzaskowski, sztab kandydata KO zamieścił serię wpisów, punktując wpadkę prezesa IPN.

- W polityce liczy się wiarygodność. Nikt z centroprawicowych wyborów nie uwierzy, że patriotyczny prezes IPN zapomniał o fladze czy ją zostawił (...) To wyraz frustracji - dodał.

- Akcja z flagą zagrała w 2015 roku (Andrzej Duda postawił proporzec PO przed ówczesnym prezydentem Bronisławem Komorowskim), flaga zagrała w Końskich, a teraz to był wyraz frustracji, że Rafał Trzaskowski nie potrafił zareagować. (Działania sztabu KO) to była akcja wewnętrzna, może na kilka godzin skuteczna w sieci, ale to nie buduje wiarygodności - przekonywał Mastalerek.

