"Ja tego nie będę słuchał". Trzaskowski odszedł od mównicy

- O czym pan mówi? Jakiej hańby? To było powstanie w getcie - oburzał się podczas debaty Rafał Trzaskowski. - Ja tego nie będę słuchał. To nieprawdopodobne - dodał, po czym odszedł od mównicy. To reakcja na słowa Grzegorza Brauna, który stwierdził, że prezydent Warszawy był "kilka dni temu oflagowany tym żydowskim żonkilem". Magdalena Biejat zamierza złożyć doniesienie do prokuratury.