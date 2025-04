Planowanie wesela w 2025 roku staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla par młodych. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że ceny osiągnęły szczyt, obecnie stawki za tzw. talerzyk biją kolejne rekordy. W 2024 roku średni koszt na osobę wynosił około 300-500 zł. Jak to wygląda dzisiaj?

Wzrost cen "talerzyka" weselnego to efekt wielu czynników. Inflacja, rosnące ceny produktów spożywczych, energii i pracy mają bezpośredni wpływ na koszty usług gastronomicznych.

Dochodzą do tego także rosnące oczekiwania par młodych co do jakości jedzenia, dekoracji i obsługi. Znaczenie ma również sezonowość - wesela organizowane wiosną i latem są zazwyczaj droższe niż te planowane poza sezonem.

Poniżej zaprezentowano orientacyjne ceny, opracowane na podstawie analizy średnich stawek w większych polskich miastach i miejscowościach.

Ceny "talerzyka" w 2025 roku. Nawet 600 zł za osobę

W 2025 roku ceny za "talerzyk" weselny, czyli koszt posiłku i napojów bezalkoholowych (alkohol zazwyczaj kupowany jest oddzielnie przez młodą parę), wahają się od 280 zł do 600 zł. W niektórych ekskluzywnych lokalach stawki mogą być jeszcze wyższe.

Przykładowo, w Bydgoszczy średnia cena za "talerzyk" wynosi od 300 do 500 zł, a w jednym z hoteli w Poznaniu - 545 zł za osobę. We Wrocławiu czy Rybnie na Pomorzu ceny oscylują w granicach 275-360 zł za osobę.

Dodatkowe koszty wesela. Na co muszą przygotować się nowożeńcy?

Oprócz kosztu przysłowiowego "talerzyka" pary młode muszą wziąć pod uwagę dodatkowe wydatki. Alkohol to koszt rzędu 3000-5000 zł dla ok. 100 osób, a tort weselny - od 1200 do 2000 zł. Jeśli planowane są poprawiny, trzeba doliczyć średnio 160-200 zł za osobę.

Ceny zmieniają się dynamicznie. Wystarczy wzrost cen mleka, by odbił się na kosztach tortu weselnego. Podobnie jest z dodatkami, które mogą znacząco podnieść całkowity koszt imprezy. Przykłady:

ekspres do kawy - 13 zł za osobę,

pokrowce na krzesła - 11 zł,

drewniane serce z napisem LED - 2500 zł.

Jak pary młode próbują oszczędzać?

W obliczu rosnących kosztów weselnych wiele par szuka sposobów na ograniczenie wydatków, nie rezygnując jednocześnie z wyjątkowej atmosfery.

Coraz popularniejsze staje się organizowanie przyjęć w plenerze, na działkach czy w ogrodach. To pozwala uniknąć wysokich kosztów wynajmu sali weselnej. Pary rezygnują również z poprawin, wybierają DJ-a zamiast zespołu lub skracają listę gości do najbliższej rodziny i przyjaciół.

Niektórzy decydują się na samodzielne przygotowanie dekoracji albo korzystają z pomocy znajomych fotografów i florystów. Takie rozwiązania pomagają znacznie obniżyć całkowity koszt organizacji wesela.

