- Stwierdzam, że Zbigniew Ziobro nie stawił się na wyznaczony termin. Do komisji śledczej nie wpłynęło również usprawiedliwienie lub jakakolwiek inna informacja dotycząca jego nieobecności - przekazała podczas rozpoczęcia obrad przewodnicząca Magdalena Sroka.

Jak dodał Tomasz Trela, "nie ma chyba złudzeń czy wątpliwości, że Zbigniew Ziobro robi wszystko żeby unikać zadawanych pytań". - Buńczuczne zapowiedzi i wypowiedzi w mediach, że nie ma nic do ukrycia, że może się stawić, że może zeznawać, oczywiście nie mają potwierdzenia w faktach - powiedział poseł.

Zbigniew Ziobro po raz kolejny nie stawił się przed komisją ds. Pegasusa

- Po raz kolejny stchórzył i nie chce zeznawać przed komisją. Nic dziwnego, boi się konfrontacji nie tylko z pytaniami, ale faktami i dokumentami, którymi dysponuje komisja - dodał Trela.

Członek komisji zapowiedział, że złoży wniosek do komisji o ukaranie byłego ministra sprawiedliwości karą grzywny. Poprosił też o wyznaczenie kolejnego terminu przesłuchania.

ZOBACZ: Były szef CBA nie stawił się na komisji śledczej. Zapowiedziano kolejne kroki

Z Trelą zgodził się również Marcin Bosacki. - Pan świadek Ziobro jest absolutnie kluczową osobą, która musi zeznawać ws. afery Pegasusa. Ostatnie tygodnie pokazały to z jeszcze z większa mocą. Wiemy od jakiegoś czasu, że pan Ziobro wbrew swoim zaprzeczeniom z ubiegłego roku z całą pewnością wiedział o operacji finansowania Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości. On za to odpowiadał i on za to nieprawidłowe, prawdopodobnie sprzeczne z prawem finansowanie, musi odpowiedzieć - powiedział.

Po wypowiedziach członków komisji przegłosowano wniosek o nałożenie kary pieniężnej na Zbigniewa Ziobrę za niestawiennictwo na przesłuchanie. Magdalena Sroka zapowiedziała, że wyznaczy byłemu ministrowi sprawiedliwości kolejny termin.

Zbigniew Ziobro unika komisji

Pomimo licznych wezwań, Zbigniew Ziobro konsekwentnie odmawiał stawienia się na przesłuchaniu komisji ds. Pegasusa. 31 stycznia były minister sprawiedliwości został zatrzymany przez policję, gdy skończył udzielać wywiadu w siedzibie Telewizji Republika. Poseł miał zostać doprowadzony na przesłuchanie, jednak zanim dotarł do Sejmu, komisja zakończyła prace.

Organ skierował wniosek o areszt Ziobry, jednak Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że nie ma podstaw prawnych do jego uwzględnienia. Jednocześnie potępił postawę polityka, uznając ją za "wysoce naganną".

ZOBACZ: Maciej Wąsik nie stawił się na komisji śledczej. Jest wniosek do sądu

Choć przewodnicząca komisji Magdalena Sroka zapowiadała apelację, 7 kwietnia ogłosiła w mediach społecznościowych, że zrezygnowała ze złożenia zażalenia. "Po zebraniu opinii ekspertów komisji oraz zewnętrznych prawników zdecydowałam, że otwarcie ponownej procedury doprowadzenia ministra Ziobry przed komisję będzie skuteczniejsze niż składanie zażalenia na decyzję Sądu Okręgowego" - wskazała.

Sroka zapowiedziała wówczas, że przesłuchanie Zbigniewa Ziobry odbędzie się 24 kwietnia.

Komisja ds. Pegasusa próbuje przesłuchać Ziobrę

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów. Zgodnie z ustaleniami kanadyjskiego Citizen Lab, Pegasus był w Polsce wykorzystywany do inwigilacji polityków opozycji.

ZOBACZ: Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. "Niepokojące wyniki badań"

Ziobro, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisji śledcza działa nielegalnie. Pogląd ten opiera na wyroku TK z września 2024 r., który orzekł, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niezgodna z konstytucją.