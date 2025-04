- Mam niepokojące wyniki badań krwi - mówił Zbigniew Ziobro odnosząc się do swojego stanu zdrowia. Były minister sprawiedliwości podkreślił, że chce wrócić do aktywnej polityki. Jak podaje "Super Express", poseł PiS planuje rehabilitację za granicą.

W 2023 roku Zbigniew Ziobro zrezygnował z aktywnego udziału w polityce. W marcu 2024 roku przekazał za pomocą mediów społecznościowych, że walczy z rakiem przełyku.

W kolejnych miesiącach równolegle z trwającą rehabilitacją, poseł PiS stopniowo wracał do życia politycznego.

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Zamierza wrócić do polityki

W rozmowie z "Super Expressem" parlamentarzysta zdecydował się ujawnić najnowsze informacje dotyczące swojego stanu zdrowia.

- Ostatnio, kiedy lekarze polecili mi dodatkowe badania, bo mam niepokojące wyniki badań krwi, to walczę i jestem dobrej myśli. Zawsze jest jednak ten niepokój w sprawie wznowienia choroby nowotworowej - powiedział Zbigniew Ziobro.

Pod koniec września ubiegłego roku Ziobro informował o operacji, którą przeszedł w ramach procesu leczenia. Były minister nazwał ją "kluczowym momentem" na drodze powrotu do zdrowia.

Zbigniew Ziobro o komisji śledczej: "Kiedyś za to wszystko bekną"

W trakcie rozmowy, były minister sprawiedliwości nawiązał również do wydarzeń z 31 stycznia i zaplanowanego na ten dzień posiedzenia komisji śledczej ds. Pegasusa. Policja doprowadziła go wówczas do gmachu Sejmu, jednak w ocenie członków komisji nie dotarł na czas na przesłuchanie.

- To kompromitacja tej komisji. Nurzają się w kłamstwach, plączą się o własne kłamstwa, brakuje im oleju w głowie, kiedyś za to wszystko "bekną" i odpowiedzą – powiedział "Super Expressowi" były minister sprawiedliwości.

