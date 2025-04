Europoseł PiS Maciej Wąsik nie stawił się na wtorkowym posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa. Jak przekazali jej członkowie, do sądu zostanie złożony wniosek o ukaranie polityka kilkutysięczną grzywną. Jednocześnie zapowiedziano kolejny termin przesłuchania.

Były wiceszef MSWiA a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Maciej Wąsik nie pojawił się na wtorkowym przesłuchaniu przed komisją śledczą ds. Pegasusa. W związku z tym jej członkowie postanowili skierować wniosek do sądu o ukaranie posła grzywną 3 tys. złotych.

Komisja poinformowała również, że trzeci termin przesłuchania Wąsika odbędzie się w pierwszej połowie maja, a w razie jego ponownej nieobecności komisja ma wystąpić do Parlamentu Europejskiego o uchyleniu mu immunitetu.

Maciej Wąsik nie stawił się na przesłuchanie. Komisja zdecydowała o grzywnie

Przesłuchanie Macieja Wąsika przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa zaplanowano na godz. 15:00, a na godz. 16:00 wezwano byłego szefa MSWiA, europosła Mariusza Kamińskiego.

Jak powiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD), "panowie zarówno Wąsik jak i Kamiński dość ostentacyjnie, publicznie wypowiadają się na temat tego, że nie stawią się przed komisją, żeby złożyć swoje zeznania".

Posłowie komisji podjęli decyzję o skierowaniu wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie, aby nałożyć karę porządkową na Wąsika w wysokości 3 tys. zł. To najwyższa możliwa kara przewidziana w takich okolicznościach. Jak zapowiedziała Sroka, "trzeci termin wyznaczony zostanie również, i to niezwłocznie, w pierwszej połowie maja".

