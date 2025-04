Coraz więcej osób odwiedza Bazylikę Świętego Piotra w Watykanie, by pomodlić się przed trumną papieża Franciszka. Przed wejściem czeka około 100 tysięcy wiernych. Obrzęd zamknięcia trumny z ciałem zwierzchnika Kościoła odbędzie się w piątek o godzinie 20:00, co obwieścił mistrz celebracji liturgicznych, ks. Diego Ravelli.

Bazylika Św. Piotra będzie otwarta dla wiernych w piątek do 19:00. Godzinę później rozpocznie się ceremonia zamknięcia trumny, której będzie przewodniczyć kamerling kardynał Kevin Farrell.

W ceremonii uczestniczyć będą między innymi dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re kardynałowie Roger Michael Mahony i Dominique Mamberti. Planowana jest też obecność archiprezbitera świątyni, kardynała Mauro Gambettiego.

Zjawić mają się się również sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin, wikariusz generalny Rzymu kard. Baldassare Reina i papieski jałmużnik, pochodzący z Polski kard. Konrad Krajewski. Obecni będą również sekretarze papieża.

W środę rano trumna z ciałem Franciszka została przeniesiona w procesji z kaplicy Domu Świętej Marty do Bazyliki Św. Piotra. W uroczystości wzięło udział około 80 kardynałów, w tym wielu już przybyłych do Watykanu na pogrzeb i konklawe. Hołd przy trumnie można oddawać w środę do północy, w czwartek od 7:00 do 24:00, a w piątek od 7:00 do 19:00.

Po kilku godzinach masowego napływu osób Watykan poinformował o możliwości przedłużenia godzin otwarcia bazyliki. W środę po południu na wejście do środka czekało około 100 tysięcy osób.

