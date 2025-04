Premier nie weźmie udziału w pogrzebie papieża. Podał powód

- Wczoraj uzgodniłem z panem prezydentem, że pan prezydent będzie reprezentował państwo polskie w Watykanie w czasie uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka - powiedział Donald Tusk. Premier dodał, że udzielił kontrasygnaty do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o sobotniej żałobie narodowej.

Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka rozpoczną się w sobotę na placu Świętego Piotra w Watykanie o godzinie 10. Po nabożeństwie trumna z ciałem Jorge Bergoglio przewieziona zostanie do bazyliki Matki Boże Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą wyrażoną w testamencie.

W wydarzeniu udział wezmą przywódcy z wielu krajów świata. Polskę reprezentowań będzie między innymi prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, a także marszałek Sejmu Szymon Hołownia wraz z członkami delegacji poselskiej, której skład jest obecnie ustalany.

Premier nie jedzie na pogrzeb papieża. "Będę w tym czasie pilnował porządku w Polsce"

W środę premier Donald Tusk przekazał, że nie weźmie udziału w uroczystościach w Watykanie.

- Wczoraj uzgodniłem z panem prezydentem, że pan prezydent będzie reprezentował państwo polskie w Watykanie w czasie uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka - powiedział dziennikarzom w Sejmie Donald Tusk.

ZOBACZ: Światowi przywódcy na pogrzebie papieża Franciszka. Kto pojawi się w Watykanie?



- Byłem także w kontakcie z marszałkiem Sejmu, marszałek też będzie uczestniczył w tych uroczystościach - dodał.



- Jest taka zasada, że ktoś z tej czwórki powinien pilnować jednak spraw w kraju i tej zasady się trzymamy, więc uzgodniłem to z panem prezydentem. Będę w tym czasie pilnował porządku w Polsce - poinformował szef rządu.

Premier przekazał również, że że złożył kontrasygnatę pod rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy ws. ustanowienia żałoby narodowej w dniu pogrzebu papieża Franciszka.

- Wiem, że wokół tego jest sporo emocji, nie bardzo rozumiem dlaczego. Mówię zupełnie szczerze. Trudno, żeby premier polemizował z prezydentem, kiedy ten postanawia o żałobie - powiedział Tusk.

Papież Franciszek nie żyje. Zmarł w Poniedziałek Wielkanocny

Papież Franciszek zmarł drugiego dnia świąt wielkanocnych, o godz. 7:35. W wydanym przez Watykan komunikacie powiadomiono, że przyczyną śmierci głowy Kościoła był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna niewydolność krążeniowa.

Po uroczystościach pogrzebowych w Watykanie, ciało Ojca Świętego zostanie przetransportowane do Bazyliki Matki Bożej Większej, oddalonej ok. cztery kilometry od Placu św. Piotra. To właśnie tam - zgodnie z wolą zmarłego - spoczną jego doczesne szczątki.