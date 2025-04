Rytuał przeniesienia trumny papieża Franciszka z kaplicy Domu Świętej Marty, w której zmarł, do Bazyliki Świętego Piotra rozpocznie się w środę o godzinie 9. Transmisja z polskim tłumaczem.

Ceremonię przeniesienia trumny rozpocznie w kaplicy watykańskiego domu modlitwa, której będzie przewodniczył kardynał Kevin Farrell - kamerling zarządzający sprawami Kościoła w okresie wakatu w Stolicy Apostolskiej po śmierci papieża.

Urząd Celebracji Liturgicznych poinformował, że uczestnicy procesji wyruszą z Domu Świętej Marty, przejdą przez Plac Pierwszych Męczenników Rzymskich, pod Łukiem Dzwonów (Arco delle Campane) na plac Świętego Piotra i wejdą do bazyliki watykańskiej.

Przy ołtarzu w bazylice kardynał Farrell będzie przewodniczył Liturgii Słowa.

Wystawienie ciała papieża od środy do piątku

Od godziny 11.00 wierni będą mogli oddawać hołd przy wystawionej trumnie Franciszka.

Bazylika pozostanie otwarta dla osób, które będą chciały osobiście pożegnać zmarłego papieża w środę do północy, w czwartek od 7.00 do północy, a w piątek od 7.00 do 19.00. Oczekuje się przybycia tysięcy wiernych z całego świata.

Wcześniej otwartą trumnę z ciałem Franciszka wystawiono w kaplicy Domu Świętej Marty, gdzie mogli go pożegnać jego współpracownicy, hierarchowie, pracownicy Watykanu. Przybył także prezydent Włoch Sergio Mattarella z córką Laurą. Do kaplicy ustawiła się długa kolejka.

