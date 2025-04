- To będzie debata, to będzie sparing, jeżeli Rafał się na to zgodzi - powiedział Szymon Hołownia, zapraszając Rafała Trzaskowskiego na wspólną debatę. Jak dodał, chce żeby stanęło naprzeciw siebie "dwóch demokratów", a miejscem tego starcia miałby być Gdańsk.

Szymon Hołownia spotkał się w środę w kawiarni Czytelnik w Warszawie z wyborcami kandydata KO na prezydenta. Podczas spotkania reprezentant Trzeciej Drogi zaprosił Rafała Trzaskowskiego na debatę.

- Dzisiaj chcę mu tę debatę zaproponować i takie zaproszenie do jego sztabu wystosuję, żebyśmy się spotkali (...) w Gdańsku, w przyszłą środę - powiedział, uściślając, iż "to będzie debata, to będzie sparing, jeżeli Rafał się na to zgodzi".

Hołownia zaprasza Trzaskowskiego na debatę. "Kto lepiej się nadaje"

Jak mówił Hołownia, nie chce, aby to był pojedynek między kandydatami z różnych obozów, tylko żeby stanęło naprzeciwko siebie dwóch demokratów. - Wy zobaczycie, będziecie mogli ocenić, kto lepiej nadaje się w tych czasach, ma więcej odwagi, wizji, przekonania do pełnienia funkcji prezydenta - wyjaśniał lider Polski 2050.

12 maja, na sześć dni przed wyborami, odbędzie się wspólna debata Polsatu, TVP i TVN. Zaproszeni będą wszyscy kandydaci, niezależnie od ugrupowania i osiąganych wyników w sondażach.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Jeżeli nie uda się wyłonić zwycięzcy, to 1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów.

