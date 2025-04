Szymon Hołownia wygrał ze Sławomirem Mentzenem w trybie wyborczym. Lider Polski 2050 złożył pozew przeciwko kandydatowi Konfederacji na prezydenta za "kłamstwa głoszone przez niego z mównicy sejmowej". Chodzi o słowa ws. zapraszania migrantów do Sejmu.

Sąd nakazał Sławomirowi Mentzenowi sprostować "nieprawdziwe informacje jakoby Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych imigrantów z granicy z Białorusią do Sejmu" oraz "Szymon Hołownia robił sobie z nielegalnymi imigrantami z granicy z Białorusi sweetfocie i wrzucał do internetu".

Kandydat Konfederacji na prezydenta wyrokiem sądu zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia sądu zamieścić oświadczenie o treści:

"Pełnomocnik komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Sławomira Jerzego Mentzena oraz pan Sławomir Jerzy Mentzen oświadczają, że pan Sławomir Jerzy Mentzen działając w ramach kampanii wyborczej rozpowszechniał nieprawdziwe informacje jakoby Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych imigrantów z granicy z Białorusią do Sejmu, robił sobie z nimi sweetfocie i wrzucał do internetu".

"Mentzen jest kłamcą - tak właśnie orzekł sąd. 3:0, jest kolejne zwycięstwo i obiecany hattrick. Gramy dalej, Panie Sławku?" - napisał po ogłoszeniu wyroku Szymon Hołownia.

Wybory prezydenckie 2025. Hołownia pozwał Mentzena

We wtorek Szymon Hołownia napisał na platformie X, że złożył pozew przeciwko Sławomirowi Mentzenowi za "kłamstwa głoszone z mównicy".



"Mentzen boi się debaty, ale nie boi się kłamać. Złożyłem pozew w trybie wyborczym przeciwko kandydatowi Konfederacji za kłamstwa głoszone przez niego z mównicy sejmowej. Zmierzymy się w sądzie, panie Sławku. Rozstrzygnięcie błyskawicznie" - napisał marszałek Sejmu.

Chodzi o słowa, które Sławomir Mentzen wygłosił podczas środowego posiedzenia Sejmu. Lider Konfederacji zarzucił rządzącym, że przyczynili się do kryzysu migracyjnego. Stwierdził, że Donald Tusk i Rafał Trzaskowski pomagali migrantom, a Szymon Hołownia "zaprosił ich do Sejmu".

Mentzen: Ciekaw jestem, jak Hołownia uzasadni, że to się nie wydarzyło

Kandydat Konfederacji odpowiedział na wpis Szymona Hołowni tego samego wieczoru. "Ciekaw jestem, jak Hołownia uzasadni, że to się nie wydarzyło" - napisał Sławomir Mentzen.

Zamieścił również oświadczenie Fundacji Ocalenie, z którego wynika, że "wśród klientek i klientów Fundacji, którzy 22 grudnia odwiedzili Sejm, były osoby, które przekroczyły granicę białorusko-polską w sposób nieuregulowany".

Do wpisu dołączone jest również zdjęcie marszałka Sejmu z migrantami oraz słowa jednej z migrantek, która stwierdziła "że w życiu by nie pomyślała, będąc w lesie na granicy białorusko-polskiej, że któregoś dnia zostanie zaproszona do polskiego Sejmu".