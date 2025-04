Debata w Końskich. Sztab Trzaskowskiego zawiadamia prokuraturę

"Kierujemy zawiadomienie do prokuratury w związku z wydarzeniami, do których doszło w Końskich przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej" - poinformowała Wioletta Paprocka, szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego. Jej zdaniem "to była próba brutalnego zakłócenia demokratycznego wydarzenia". "Agresja, zastraszanie i prowokacje nie mogą być akceptowane" - napisała.

Jak napisała współpracowniczka polityka KO na platformie X, "mówimy o zniszczeniu hali, próbach siłowego wtargnięcia do środka mimo jasnych wezwań o zaprzestanie natarcia, a także o awanturach i aktach agresji ze strony ludzi PiS oraz Telewizji Republika, którzy działali ramię w ramię".

Do wpisu w mediach społecznościowych Paprocka dodała nagranie, w którym zaprezentowano przykładowe incydenty z debaty w Końskich.

Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego: Prowokacje nie mogą być akceptowane

"To była próba brutalnego zakłócenia demokratycznego wydarzenia. W państwie prawa takie działania muszą spotkać się z jednoznaczną i stanowczą reakcją – zarówno prawną, jak i społeczną" - napisała.

"Agresja, zastraszanie i prowokacje nie mogą być akceptowane jako element życia publicznego. Demokracja wymaga szacunku, uczciwości i zasad – a nie przemocy i politycznego teatru. Polki i Polacy oczekują debaty, ale prowadzonej z klasą, bez atmosfery nagonki i chaosu" - dodała Wioletta Paprocka we wpisie.

PiS również zawiadamia prokuraturę. "Sztab nie rozliczył tych kosztów"

- Mamy informację, że debata w Końskich została sfinansowana ze środków komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, a sztab nie rozliczył się z tych kosztów - oświadczył Andrzej Śliwka z PiS.

Politycy partii Jarosław Kaczyńskiego przekazali, że "uzyskali umowę między zarządem Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi (OSiR) w Końskich a spółką Dom Mediowy AM Studio Sp. z o.o. pana Andrzej Mobusa".

Zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie piątkowej debaty w Końskich.

- Andrzej Mobus to przyjaciel Donalda Tuska, Sławomira Nowaka od haratania w gałę. Spółka AM Studio organizowała wiele eventów Platformy Obywatelskiej. Ta sama spółka realizuje kampanię Rafała Trzaskowskiego, a smaczkiem jest to co opublikował "Dziennik Gazeta Prawna", że AM Studio będzie zajmował się "Piknikiem 1000-lecia" - przekazał polityk.

