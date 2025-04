W środę w Londynie miało dojść do rozmów przedstawicieli USA, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Francji w trakcie których zaplanowano m.in. omówienie najnowszej propozycji Waszyngtonu. Tyczy się ona zakończenia aktywnej fazy wojny w Ukrainie. Kilkanaście godzin przed rozpoczęciem wydarzenia amerykańskie media poinformowały, iż do stolicy Wielkiej Brytanii nie przyjedzie Marco Rubio.

"Decyzja spowodowana jest gniewem Waszyngtonu z powodu niechęci Kijowa do zaakceptowania propozycji oddania terytorium Rosji i tego, że Kijów woli najpierw omówić całkowite zawieszenie broni, a wszystko inne później" - twierdzą dziennikarze "Washington Post", powołując się na amerykańskich urzędników.

Wojna na Ukrainie. Kijów odrzuca propozycję USA ws. porozumienia pokojowego

Swoją postawą ukraińskie władze mają burzyć plan administracji Donalda Trumpa. Prezydent USA i jego współpracownicy zakładali, że Kijów zaakceptuje warunki pokojowe, z którymi następnie Steve Witkoff pojedzie do Moskwy i przedstawi je na Kremlu.

Wołodymyr Zełenski w trakcie wtorkowego briefingu prasowego jasno stwierdził, że Ukraina nie uzna Krymu za rosyjski, co miałoby jednym z warunków pokojowych. - Nie ma o czym rozmawiać. To narusza naszą konstytucję. To jest nasze terytorium, terytorium narodu ukraińskiego - stwierdził.

Marco Rubio ostrzega Ukrainę. Mówi o "innych priorytetach"

Sekretarz stanu USA w wywiadzie dla "The Free Press" odniósł się do kwestii kontynuacji rozmów pokojowych, w których Stany Zjednoczone starają się pełnić funkcję pośrednika pomiędzy Kijowem i Moskwą.

Marco Rubio stwierdził, że Waszyngton chce brać aktywny udział w negocjacjach, jednak nie zamierza angażować się w nie w nieskończoność.

- Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Poświęciliśmy dużo czasu i energii na najwyższych szczeblach. Będziemy to robić, dopóki będzie istniała realna droga naprzód. Jeśli w pewnym momencie uznamy, że jesteśmy zbyt daleko od siebie i nie poruszamy się wystarczająco szybko, być może będziemy musieli zmienić priorytety, ponieważ na świecie dzieje się wiele. To nie jest nasza wojna. Nie zaczęliśmy tej wojny - podkreślił.