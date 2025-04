W środę odbędą się rozmowy o bezwarunkowym zawieszeniu broni na Ukrainie. Przedstawiciele władz w Kijowie polecą w tej sprawie do Londynu, żeby spotkać się z sojusznikami i porozmawiać nad osiągnięciem "bezwarunkowego zawieszenia broni". Informację przekazał na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak poinformował Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych, rozmowy mają doprowadzić do "trwałego pokoju".

"W najbliższą środę nasi przedstawiciele będą pracować w Londynie. Ukraina, Wielka Brytania, Francja i USA - jesteśmy gotowi iść naprzód tak konstruktywnie, jak to możliwe, tak jak robiliśmy to wcześniej, aby osiągnąć bezwarunkowe zawieszenie broni, a następnie ustanowienie prawdziwego i trwałego pokoju" - napisał we wpisie na platformie X prezydent Ukrainy.

Zełenski dodał również, że bezwarunkowe zawieszenie broni "musi być pierwszym krokiem w kierunku pokoju", a "Wielkanoc jasno pokazała, że to działania Rosji przedłużają wojnę".

Kijów ma odpowiedzieć Donaldowi Trumpowi. Propozycje zakończenia wojny

Dziennik "Wall Street Journal" napisał w niedzielę wieczorem, że Kijów ma podczas spotkania w Londynie odpowiedzieć administracji prezydenta USA Donalda Trumpa na szereg propozycji mających według strony amerykańskiej doprowadzić do zakończenia wojny.

Amerykańska propozycja zakłada uznanie przez USA rosyjskiej aneksji ukraińskiego Krymu oraz zablokowanie ukraińskiej ścieżki do NATO - zaznaczyła gazeta. Zaproponowano też utworzenie wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej neutralnej strefy, która mogłaby znajdować się pod kontrolą USA.

Na spotkaniu w Londynie mają być obecni ze strony USA sekretarz stanu USA Marco Rubio, wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i specjalny wysłannik ds. pokoju w Ukrainie Keith Kellogg. Później Witkoff może ponownie udać się do Rosji - podał "WSJ".

