"W tym tygodniu". Trump o porozumieniu Ukraina - Rosja

Seria wpisów Donalda Trumpa pojawiła się na platformie Truth Social około godziny 22 czasu polskiego. Prezydent USA złożył amerykanom życzenia z okazji Wielkanocy, a następnie przeszedł do tematów politycznych.

Jednym z nich była kwestia możliwego porozumienia pomiędzy Kijowem i Moskwą.

"Mam nadzieję, że Rosja i Ukraina zawrą umowę w tym tygodniu. Oba państwa zaczną walczyć o wielkie biznesy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, które rozkwitły i zarabiają fortunę!" - napisał, nie podając jednak żadnych szczegółów.

Wojna na Ukrainie. Departament Stanu USA za przedłużeniem zawieszenia broni

Chwilę wcześniej przedstawiciel Departamentu Stanu USA skomentował kończący się o godzinie 23 czasu polskiego "rozejm wielkanocny" ogłoszony w sobotę przez Władimira Putina.

- Widzieliśmy ogłoszenie prezydenta Putina o tymczasowym zawieszeniu broni z powodu Wielkanocy. Nadal jesteśmy zaangażowani w osiągnięcie pełnego i kompleksowego zawieszenia broni. Oceniając powagę sytuacji, chcielibyśmy, aby zawieszenie trwało dłużej niż do niedzieli - przekazał rzecznik instytucji kierowanej przez Marco Rubio.

Podobne stanowisko skierował do Rosjan ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który zaproponował by przedłużyć wstrzymanie ognia.

"Ukraina proponuje przedłużenie go poza Wielkanoc 20 kwietnia. To właśnie ujawni prawdziwe intencje Rosji — ponieważ 30 godzin wystarczy, by trafić na pierwsze strony gazet, ale nie na prawdziwe środki budowy zaufania. Trzydzieści dni mogłoby dać pokojowi szansę" - stwierdził.