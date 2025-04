Jorge Mario Bergoglio w 2013 roku wyjechał z Argentyny i już nigdy do swojej ojczyzny nie wrócił. Zdaniem ks. Leszka Gęsiaka papież Franciszek wiele razy pokazywał, że nie zgadza się z polityką tamtejszych władz. - Być może to było racją, dla której Argentyny nie odwiedził - ocenia kapłan. Ks. Przemysław Śliwiński dodaje, że Ojciec Święty jeszcze przed chorobą wspominał o pielgrzymce w 2025 roku.

Papież Franciszek po wyjeździe na konklawe w 2013 roku nigdy już nie powrócił do swojej ojczyzny, ani razu nie odwiedził Argentyny.

Ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik Archidiecezji Warszawskiej, ocenił w Polsat News, że na decyzję wpływ miały powody polityczne, związane z bardzo niepewną sytuacją w Argentynie.

- W ostatnich latach, jeszcze przed swoją chorobą, papież kilka razy wyraził pragnienie, że być może jeszcze w 2025 roku uda się jemu wrócić do ojczyzny - mówił kapłan.

- Po ponad 12 latach pontyfikatu już wiemy, że od tamtego wyjazdu na konklawe, podczas którego został papieżem, nigdy nie było mu dane to, co było dane Janowi Pawłowi II albo papieżowi Benedyktowi, tzn. nigdy nie wrócił do swojej ojczyzny, swojego domu, do swoich - podkreślił ks. Śliwiński.

Jego zdaniem "w tym pragnieniu zorganizowania pielgrzymki do Argentyny pobrzmiewał tęsknota". - To pokazuje też twardą postawę Franciszka. To był papież powołany przez Boga do innego dzieła, był w stanie nawet takie cierpnie wziąć na siebie - ocenił kapłan.

- Myślę, że różne racje sprawiły, że papież do Argentyny nie pojechał. Zupełnie inaczej niż Jan Paweł II czy Benedykt XVI. Jan Paweł II wiele razy był w swojej ojczyźnie, Benedykt XVI także odwiedził Niemcy. Franciszek nigdy do Argentyny nie wrócił - dodał ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Kapłan podkreślił, że papież "czasem z nostalgią" mówił o tym kraju. - Zostawił tam swoje serce, tam wiele lat był jezuitą, prowincjałem, tam kontaktował się z ubogimi, tam został biskupem, a potem kardynałem - wymieniał ks. Gęsiak.

Papież Franciszek nie zgadzał się z polityką władz Argentyny

- Argentyna, zwłaszcza Buenos Aires, były mu niezwykle bliskie, były mu bliskie także poprzez ubogich, do których bardzo często jeździł, także będąc biskupem i kardynałem - zaznaczył duchowny. - To było dla niego ważne miejsce - dodał.

Zdaniem księdza "różne uwarunkowania" sprawiły, że Franciszek do ojczystego kraju nie wrócił. - Osobiście myślę, że także polityczne, bo pokazywał wielokrotnie, że nie zgadza się z polityką władz swojego kraju - być może to było racją, dla której Argentyny, swojej ojczyzny, nie odwiedził. Na pewno tego nie wiemy, możemy tylko przypuszczać - zauważył kapłan.

- Na pewno o Argentynie mówił, kibicował drużynie Argentyny, często zwracał się do pielgrzymów argentyńskich, których przyjmował w Rzymie - podkreślił ks. Gęsiak. - To nie było tak, że on o ojczyźnie zapomniał, aczkolwiek z pewnych racji nie mógł tam pojechać - dodał.