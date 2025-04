Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godzinie 7.35 - poinformował przed godz. 10 kardynał Kevin Farrell w komunikacie podanym przez watykańskie biuro prasowe.

Papież Franciszek nie żyje. "Powrócił do Domu Ojca"

"Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego Franciszka. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek powrócił do Domu Ojca" - przekazał kardynał Farrell.

"Całe jego życie było ofiarowane służbie Panu Bogu i jego Kościołowi. Uczył nas wiernego życia wartościami Ewangelii, odwagi i uniwersalnej miłości. W szczególny sposób troszczył się o biednych i osoby marginalizowane" - dodał.

"Z ogromną wdzięcznością za jego wzór prawdziwego ucznia Pana Jezusa powierzamy duszę papieża nieskończonej miłosiernej miłości Boga" - zakończył kardynał.

Jeszcze dzień wcześniej, w Wielkanocną Niedzielę, przechodzący rekonwalescencję po ciężkim zapaleniu płuc papież pojawił się na balkonie bazyliki Świętego Piotra, skąd pobłogosławił wiernych. - Niech błogosławi was Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty - powiedział.

Po zakończeniu uroczystości, po raz pierwszy od wyjścia ze szpitala, przejechał w papamobile po placu Świętego Piotra.

Jeden z najstarszych papieży w historii

Franciszek był jednym z najstarszych papieży w historii Kościoła. W chwili wyboru na Tron Piotrowy miał 76 lat, jego pontyfikat trwał 12 lat. Został pierwszym jezuitą, pierwszym Argentyńczykiem oraz pierwszym duchownym z Ameryku Południowej wybranym na najwyższy urząd w Kościele katolickim.

Biskupem Rzymu został 13 marca 2013 r. Wcześniej kardynał Jorge Mario Bergoglio pełnił m.in. funkcję metropolity Buenos Aires oraz przewodniczącego argentyńskiego episkopatu.

To właśnie stolica Argentyny była jego rodzinnym miastem. Na świat przyszedł 17 grudnia 1936 roku we Flores - ubogiej dzielnicy miasta. Jest najstarszym z pięciorga dzieci włoskiego imigranta Mario José Bergoglia, pracownika kolei i Reginy Maríi Sívori, urodzonej w Argentynie, której rodzinne korzenie również sięgają Włoch. To właśnie migrantom uciekającym z powodu wojen i nędzy poświęcił ważną część swego pontyfikatu. To właśnie na włoską wyspę Lampedusa, na którą przypływają tysiące uchodźców z Afryki, wybrał się w swoją pierwszą podróż.

Papież Franciszek. Droga do Watykanu

Jorge Mario Bergoglio ukończył studia z dyplomem technika chemika. W młodości przeszedł zagrażające życiu zapalenie płuc, po którym wycięto mu fragment tego organu.

W wieku 21 lat rozpoczął studia w seminarium, a rok później, 11 marca 1958 wstąpił do zakonu jezuitów. W Kolegium św. Józefa w San Miguel obronił licencjat z filozofii. Następnie studiował literaturę i psychologię w Kolegium Maryi Niepokalanej w Santa Fe i w Kolegium Zbawiciela w Buenos Aires.

Na kapłana został wyświęcony 13 grudnia 1969 r. Posługę pełnił przede wszystkim w Argentynie, na dłuższe pobyty wyjeżdżał również do Niemiec.

Papież Polak mianował go biskupem

Mając 55 lat Jorge Mario Bergoglio został biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos Aires, mianował go św. Jan Paweł II. Sakrę przyjął miesiąc później z rąk ówczesnego arcybiskupa stolicy kard. Antonio Quarracino. To po nim w 1998 r. objął urząd arcybiskupa Buenos Aires. Pełnił go do chwili wyboru na papieża.

Zanim to nastąpiło, w 2001 r. św. Jan Paweł II mianował Bergoglio kardynałem.

W kwietniu 2005 r. kard. Bergoglio był jednym z członków konklawe, które wybrało Benedykta XVI na papieża. Niewiele brakowało, by już wówczas rozpoczął swój pontyfikat. Po latach okazało się, że w głosowaniu zajął drugie miejsce za kard. Josephem Ratzingerem.

Jako pierwszy z papieży wybrał imię Franciszek, na cześć świętego z Asyżu. Miał to być jasny sygnał, że pontyfikat skupi się na problemach najbiedniejszych.

Pontyfikat papieża Franciszka. W tle wojna w Ukrainie

To co budziło kontrowersje podczas pontyfikatu papieża Franciszka, to jego podejście do wojny w Ukrainie. Tuż po jej wybuchu przekonywał, że to "nie wstyd negocjować".

Opinia publiczna oczekiwała, że w sposób jednoznaczny potępi on inwazję Rosji. Głośna była za to jego wypowiedź o "szczekaniu NATO u drzwi Rosji". Później Ojciec Święty tłumaczył, że słowa te usłyszał na dwa miesiące przed wybuchem wojny od jednego z przywódców państw.

Po wyborze Jorge Mario Bergoglio na Tron Piotrowy spodziewano się też zdecydowanie bardziej liberalnego podejścia do kwestii wiary i reformy Kościoła niż jego poprzedników. Podkreśla się jego większą wrażliwość na problemy społeczności LGBT.

Przede wszystkim skromność

Ważnym elementem pontyfikatu Franciszka była skromność, pokora i troska o ubogich.

Franciszek krytykował konsumpcjonizm oraz nadmierne rozwarstwienie społeczne świata, stronił też od przepychu. Głośno było o jego skromności. Już na początku pontyfikatu zamienił papieski apartament Pałacu Apostolskiego na mieszkanie w Domu Świętej Marty, zerwał również z 420-letnią tradycją i zrezygnował z letniej rezydencji w Castel Gandolfo - otwierając jej ogrody dla zwiedzających. W podróże wybierał się zwykłymi autami, zamiast papieskiej limuzyny.

W 2016 na Kubie papież Franciszek jako pierwszy w historii zwierzchnik Kościoła katolickiego spotkał się ze zwierzchnikiem Kościoła prawosławnego Rosji - Cyrylem I.

W 2016 r. przyleciał do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Świat zapamiętał też wydarzenia sprzed dwóch lat, gdy na Placu Świętego Piotra, przewodził pogrzebowi swego poprzednika, emerytowanego papieża Benedykta XVI.

