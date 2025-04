Papież Franciszek zmarł w poniedziałek w wieku 88 lat - poinformował Watykan. W niedzielę wielkanocną udzielił błogosławieństwa "Urbi et Orbi" i złożył wiernym wielkanocne życzenia. Następnie po raz pierwszy od wyjścia ze szpitala, przejechał w papamobile po placu Świętego Piotra. Tego dnia spotkał się też z wiceprezydentem USA J.D. Vance'm.

W Niedzielę Wielkanocną w samo południe papież Franciszek pojawił się na balkonie Bazyliki św. Piotra, by udzielić błogosławieństwa "Urbi et Orbi" (miastu i światu). Powitało go ponad 35 tys. wiernych. Wcześniej nie brał udziału w uroczystościach Wielkiego Tygodnia.

- Drodzy bracia i siostry, dobrej Wielkanocy - powiedział na powitanie, a następnie oddał głos mistrzowi ceremonii, który odczytał papieskie orędzie wielkanocne. W nim Ojciec Święty prosił m.in. by w Ukrainie zapanował trwały i sprawiedliwy pokój. Wspomniał również o sytuacji w Strefie Gazy.

Papież Franciszek nie żyje. W niedzielę błogosławił wiernych

"Niech nastanie zawieszenie broni, niech zakładnicy zostaną uwolnieni i udzieli się pomocy ludziom, którzy są głodni i dążą do pokojowej przyszłości" - napisał.

ZOBACZ: Papież Franciszek nie żyje. "Powrócił do Domu Ojca"

Na koniec papież pobłogosławił wiernych. - Niech błogosławi was Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty - powiedział.

Po kilkunastu minutach, po raz pierwszy od wyjścia ze szpitala, przejechał w papamobile po placu Świętego Piotra, by pozdrowić zgromadzonych.

WIDEO: Papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat. W Wielkanoc błogosławił wiernych

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Papież Franciszek w Wielkanoc spotkał się z wiceprezydentem USA

Watykan informował także w niedzielę, że papież odbył prywatne spotkanie z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em, który od piątku przebywał we Włoszech z rodziną.

ZOBACZ: Politycy żegnają papieża. Premier pokazał wspólne zdjęcie

Spotkanie Franciszka z J.D. Vance'm miało miejsce w prywatnej rezydencji papieża w Watykanie. Biuro prasowe przekazało dziennikarzom, że papież spotkał się z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych po godzinie 11:30, czyli wtedy, gdy na placu Świętego Piotra trwała uroczysta msza.

"Papież Franciszek odbył krótkie, prywatne spotkanie, trwające kilka minut, aby wymienić życzenia z okazji Wielkanocy" - podano w oświadczeniu Watykanu.