Niespodzianka dla emerytów. ZUS ogłasza nowy termin wypłat trzynastek

W 2025 r. emeryci i renciści mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci trzynastej emerytury. Jej wysokość została ustalona na poziomie minimalnego świadczenia po marcowej waloryzacji, które wynosi 1878,91 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej i podatku dochodowego (jeśli dotyczy), kwota netto będzie zależała od wysokości podstawowego świadczenia i wyniesie od około 1485 zł do 1710 zł.

Trzynasta emerytura została wprowadzona w 2019 r. jako jednorazowe wsparcie, a od 2020 r. jest wypłacana corocznie. Świadczenie ma na celu poprawę sytuacji finansowej seniorów i jest przekazywane automatycznie - nie trzeba składać żadnych wniosków.

Harmonogram wypłat trzynastej emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłosił terminy wypłat trzynastek na kwiecień 2025 roku. Standardowe daty to: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Jednak ze względu na przypadającą w tym czasie Wielkanoc, niektóre wypłaty zostaną zrealizowane wcześniej:

1 kwietnia (wtorek) - bez zmian,

5 kwietnia (sobota) - wypłata nastąpi 4 kwietnia (piątek),

6 kwietnia (niedziela) - również wypłata 4 kwietnia (piątek),

10 i 15 kwietnia - bez zmian,

20 kwietnia (Wielkanoc) - przelew zostanie zrealizowany 18 kwietnia (piątek),

25 kwietnia (piątek) - bez zmian.

Komu przysługuje trzynastka?

Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim osobom, które na dzień 31 marca danego roku mają prawo do długoterminowych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że świadczenie otrzymają m.in.:

emeryci,

renciści (w tym osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy, rodzinne i socjalne),

osoby otrzymujące nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne,

inwalidzi wojenni oraz kombatanci.

Dodatkowo trzynasta emerytura jest wolna od zajęć komorniczych i nie wpływa na wysokość innych świadczeń socjalnych.

Dlaczego trzynastka jest ważna dla seniorów?

Dodatkowy bonus w postaci trzynastej emerytury stanowi istotne wsparcie dla wielu starszych osób, zwłaszcza tych pobierających najniższe świadczenia. Dla części seniorów to jedyna okazja w roku, by uregulować zaległe rachunki, zrobić większe zakupy lub po prostu odłożyć coś na tzw. "czarną godzinę". W dobie rosnących cen żywności, leków czy energii nawet jednorazowy zastrzyk gotówki ma duże znaczenie.

Według danych udostępnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w marcu 2024 r. liczba emerytów otrzymujących świadczenia niższe niż minimalna emerytura wyniosła ponad 400 tys. osób, co stanowi wzrost o 9,6 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wśród nich 25,4 tys. osób otrzymywało emerytury w wysokości do 500 zł, a 6,9 tys. - poniżej 100 zł. Tak zwane "mikroemerytury" są wynikiem krótkiego okresu składkowego lub niskich zarobków w trakcie kariery zawodowej.

