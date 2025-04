- W maju dojdzie do obniżki stóp procentowych - zapewniał w "Gościu Wydarzeń" Ludwik Kotecki zasiadający w Radzie Polityki Pieniężnej. Wskazywał, iż wspomniany organ decyzję podejmie na kolejnym posiedzeniu. - Pytanie nie brzmi "czy", tylko "ile" wyniosą te obniżki i czy to będzie początek cyklu, a może jednorazowe dostosowanie - wyjaśniał ekonomista.

Członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki mówił w środowym "Gościu Wydarzeń" o tym, czy i kiedy możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych. Ich poziom wpływa na to, jakiej wysokości raty płacą kredytobiorcy. - O potrzebie i przestrzeni na obniżenie stóp mówię od co najmniej pięciu-sześciu miesięcy - zaznaczył.

Zasiadający w Radzie rozpoczęli w kwietniu "na dobre" debatę na ten temat. - W 2023 roku mieliśmy inflację na poziomie pewnie 11 proc. średniorocznie, a teraz mamy 4,9 i wygląda na to, że pod koniec roku będziemy mieć ją poniżej 4 - wyjaśniał Kotecki.

Stopy procentowe pójdą w dół. Możliwy początek cyklu spadków

Jak wskazał członek RPP, "to ogromna różnica, a przez cały zeszły rok stopy nie zostały zmienione". - Jest przestrzeń na to, żeby dostosować stopy do poziomu, który mamy dzisiaj - uznał.

Dopytywany przez Piotra Witwickiego, kiedy dokładnie możemy spodziewać się obniżek, Ludwik Kotecki podał datę 7 maja - po posiedzeniu RPP. - Wszyscy z nas mówią, że na posiedzeniu będzie dyskusja o obniżkach. Pytanie nie brzmi "czy", tylko "ile" wyniosą te podwyżki i czy to będzie początek cyklu, czy jednorazowe dostosowanie - tłumaczył Ludwik Kotecki.

Stopy procentowe na tym samym poziomie od ponad roku

Kotecki doprecyzował, że jeżeli obniżka stóp procentowych będzie duża, może być to jednorazowe działanie, zaś na kolejną trzeba będzie poczekać. - Jeśli będzie mała, zakładam, że będziemy mieć do czynienia z początkiem cyklu - podsumował.

Na kwietniowym posiedzeniu RPP po raz 17. z rzędu zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na tym samym poziomie. Główna stopa procentowa od października 2023 roku wynosi 5,75 proc.

